¿Qué dicen los empresarios acerca del futuro de sus negocios en 2019?

La "percepción de los empresarios acerca del futuro de sus negocios para el 2019 es negativa", señaló la Encuesta de Percepción Empresarial 2018 realizada por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica y divulgada ayer.

La encuesta tuvo la participación de 143 personas "pertenecientes a organizaciones de diversos rubros y tamaños", agregó.

La mitad (49%) de los encuestados piensa que "sus actividades empresariales van a empeorar, lo cual es una señal de alarma para la economía uruguaya", señaló el informe. Un 39% cree que estará igual y solo 12% prevé que esté mejor.

A su vez, el 73% de los empresarios espera que empeore su rentabilidad en 2019, frente a un 17% que cree que estará igual y 10% que entiende que mejorará.

Algo similar ocurre con el empleo, ya que el 73% de los encuestados prevé que empeore, 21% que permanezca en los niveles actuales y solo 6% que ve una mejoría.

Por otro lado, apenas 9% de los empresarios proyecta aumentar su inversión, 32% la mantendrá y 58% la reducirá.

Los empresarios también son pesimistas sobre el entorno macroeconómico tanto en la actualidad como a futuro.

El 72% piensa que el entorno macroeconómico para los negocios "está peor" en la actualidad respecto a años anteriores, un 23% lo ve igual y apenas 5% cree que está mejor.

Para 2019/2020, poco más de la mitad de los empresarios (53%) prevé que el entorno macroeconómico para hacer negocios empeore y cerca de la mitad (43%) cree que estará igual, con solo 4% esperando una mejora.

El pesimismo es casi absoluto respecto al déficit fiscal, que está (sin el efecto cincuentones) en 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Un 77% de los empresarios cree que el déficit aumentará en 2019/2020, un 18% espera que siga igual y 5% cree que bajará.

Sobre el nivel de inflación para 2019/2020, 53% estima que empeorará, 43% proyecta que estará igual (actualmente es 8,05%) y el 4% restante ve una mejora.

Obstáculos.

La encuesta consultó a los empresarios acerca de cuáles son los obstáculos a las operaciones de la firma y que identificaran si era uno "muy severo", "mayor", "moderado", "menor" o "no es obstáculo". En los 15 ítems consultados la respuesta "no es obstáculo" no primó sobre las demás en ningún caso. Hay cuatro ítems donde más de la mitad de los empresarios los identifica como un "obstáculo muy severo" o "mayor".

Ellos son: regulaciones públicas (27% lo valoró como un obstáculo "muy severo" y 34% como uno "mayor"), pequeño tamaño del mercado local (para el 32% es un obstáculo "muy severo" y el 35% como uno "mayor"), regulaciones laborales (34% lo ve "muy severo" y 34% "mayor") y costos laborales (25% como "muy severo" y 43% como uno "mayor").

Del otro lado, los que resultan los menores obstáculos para los empresarios son: costo y disponibilidad de los servicios (para el 27% "no es un obstáculo" y para el 33% es uno "menor") y corrupción (para el 24% "no es un obstáculo" y para el 31% es uno "menor").