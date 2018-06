Los 10 desafíos a los que se enfrenta el equipo económico

En 2018 la economía uruguaya completará 16 años de crecimiento ininterrumpido, algo histórico.



Más allá de eso, la actividad local enfrenta contingencias y es el último año de gobierno con capacidad de maniobra completa (es la última Rendición de Cuentas en que se pueden elevar gastos).



El equipo económico debe hacer frente al menos a 10 desafíos clave, en algunos no tiene capacidad de incidir y en otros deberá elegir objetivos porque algunos son incompatibles entre sí.

5- La última Rendición con elecciones reñidas

La de este año es la última Rendición de Cuentas de este período del gobierno en que se puede aumentar el gasto. Históricamente, en el último año de gobierno (es electoral) el gasto público crece. Para esta ocasión se suma que las elecciones se presentan (a priori) como las más reñidas desde 1994. Pero, la situación fiscal debería llevar al gobierno a que no suba el gasto para poder bajar el déficit. Así el gobierno opta por el camino del medio en la Rendición: sube el gasto, pero no mucho (entre US$ 140 y US$ 160 millones).