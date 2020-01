2019 fue difícil para las ventas de 0 kilómetro, pero cerró con un diciembre “esperanzador”

Unos 116 vehículos 0 kilómetro por día se vendieron en el mercado local en el año recién finalizado, alcanzando un registro total de 42.322 unidades. Este número muestra que el sector automotor tuvo un retroceso de 6,9% en comparación al año anterior -3.149 vehículos menos-, cuando se habían vendido 45.471.

Ayer la Asociación del Comercio Automotor (ACAU) difundió los datos de diciembre, el mes del año con mayor volumen de ventas. En efecto, se comercializaron 4.383 vehículos nuevos, siendo el único mes del 2019 donde se superaron las 4.000 ventas (en 2018 se había superado ese umbral en seis meses).



En los restantes 11 meses del año, la adquisición de vehículos cero kilómetro osciló entre 3.063 (abril) y 3.875 (noviembre). A su vez, en siete meses se registraron menos ventas que en 2018 en la comparación interanual.



El gerente general de ACAU, Ignacio Paz, dijo a El País que “lo positivo” del registro de ventas del año pasado fue “que se atemperó la caída”, luego de haber sufrido un descenso de 19,4% en 2018, al tiempo que “lo negativo es que no se logró revertir” esa tendencia a la baja.

“Sobre fin de año apareció una tenue luz de esperanza, con ventas en diciembre que superaron al año anterior y ahora esperamos con expectativa la nueva realidad (política) del país”, señaló Paz.



El dólar es probablemente el factor más determinante para el mercado automotor y el año pasado aumentó 15% “punta a punta” -desde el primer día de operativa de 2019 al último-.

“Pesa mucho el dólar y hubo un cambio importante (al alza) a principio de año, después se mantuvo estable y sobre el final (del año) creció la predisposición a la compra de bienes durables” según el Índice de Confianza del Consumidor que se releva mensualmente, comentó Paz.



Esta racha de dos años consecutivos de baja en el sector llega luego que las ventas de 0 kilómetro crecieran 23% en 2017 frente al año previo -se llegaron a comerciar más de 56.000 unidades-. Antes, habían bajado 9,7% interanual en 2016 y también en 2015 habían descendido 10,1%.

Ventas por categoría de vehículo.

Según la información de ACAU, durante el año pasado se comercializaron 22.878 coches de tipo automóvil (54,1% de las ventas anuales), con un retroceso del 16,4% respecto al 2018.



Mientras que hubo 6.825 ventas de unidades SUV -vehículo utilitario deportivo- (16,1% del total), con un crecimiento de 7,3% frente al 2018.



En las restantes categorías también hubo una evolución dispar en comparación al año anterior. Los coches utilitarios vendidos el año pasado fueron 10.700 (25,3% del total), una cantidad superior en 10,6% al registro de 2018. En el caso de los camiones, se colocaron en el mercado 1.555 cero kilómetro (3,7% del total) con una baja del 12,2% interanual.

En tanto, se comercializaron 169 minibuses (0,4% del total) con un aumento de 12 unidades frente al año previo, y 195 ómnibus (0,46% del total) con un incremento de 87 unidades en comparación al 2018.



Respecto al crecimiento de los utilitarios, Paz indicó que muestra una recuperación luego de “una caída brutal del 26%” en 2018 frente al año previo. “Las empresas atrasaron la renovación de sus vehículos. Una vez que se llegó a un estado de ánimo de más optimismo y seguridad, se animaron a hacer ese gasto que venían atrasando”, agregó y dijo que mantener esta tendencia en los utilitarios es una expectativa hacia el 2020.

El ranking de las marcas más vendidas

Al igual que en cuatro de los últimos cinco años, la marca Suzuki fue la que comercializó mayor cantidad de automóviles 0 kilómetro. Fueron 4.392 unidades (19,2% de las ventas totales del mercado) y el menor registro para la marca en el último quinquenio.



Donde hubo variaciones fue en los puestos siguientes del ranking. El segundo con más ventas fue Renault con 3.598 coches vendidos (15,7% del total), que había sido cuarto en 2018. El podio lo completó Volkswagen con 3.542 automóviles comercializados (15,48% del total), ocupando igual posición que el año anterior.



Luego aparece Chevrolet, que varios años atrás supo ser líder del mercado, que vendió 3.440 coches (15,04% del total) y cayó dos puestos en el ranking. En el quinto lugar, al igual que en 2018, quedó Fiat con 1.448 vehículos vendidos (6,33% del total).

En el mercado de SUV, Volkswagen lideró con 820 unidades colocadas, seguido por Nissan con 732 y Renault con 704. Entre los utilitarios, el primer lugar de ventas fue para Fiat con 2.737 ventas, segundo quedó Volkswagen con 1.735 y tercero Renault con 1.562.

Los factores determinantes hacia 2020.

“Lo que pase con el dólar determinará lo que ocurra con el sector automotor”, auguró Paz. Según la Encuesta de Expectativas Económicas que realizó El País, la divisa llegará a finales de año en $ 40,7 de acuerdo al promedio de respuestas de 12 analistas, siendo $ 42 el pronóstico más elevado -ayer operó a $ 37,438 en promedio a nivel interbancario-.



Otro aspecto que consideró a atender es eventuales modificaciones tributarias para los automóviles “con el cambio de signo del gobierno”, aunque aclaró que no hubo contactos con las autoridades entrantes y que esas variantes “pueden afectar o beneficiar” al sector.



“De no pasar nada raro con el dólar y los otros factores determinantes, se puede aspirar a frenar la caída (de las ventas en 2020) y mantener una situación como la actual”, evaluó el gerente general de ACAU.

No ajusta el Imesi a naftas

Al inicio de cada año, es habitual que el Poder Ejecutivo emita un decreto con el ajuste de valor del Impuesto Específico Interno (Imesi) que se aplica a las naftas y otros productos -como cigarrillos, automóviles y bebidas alcohólicas-, que suele ser en línea con la inflación del año culminado.



Sin embargo, este año según supo El País en base a fuentes del gobierno no habrá un ajuste del Imesi a las naftas. Sí se realizará para los cigarrillos, aunque no se adelantó de cuánto será y aún el decreto no fue publicado. Ancap al igual que el resto de las empresas públicas confirmó a fines de 2019 que no haría un ajuste en las tarifas y su presidenta, Marta Jara, dijo a El País que “es importante para nosotros” que no haya un aumento del Imesi para las naftas “porque de otra forma habría una reducción de nuestros ingresos”.