¿Qué dijo uno de los principales asesores de Alfie en un foro internacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La pandemia de COVID-19 como “disparador”, la situación actual de Uruguay frente a la agenda sostenible, la medición de resultados de políticas públicas y la iniciativa del Ministerio de Economía de emitir un bono global vinculado a mediciones de impacto, fueron algunos de los temas tratados ayer en el evento “Cómo financiar la recuperación pos COVID-19. Oportunidades de inversión de impacto y finanzas sostenibles”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“En el Cono Sur, hay una riqueza muy importante sobre iniciativas o instrumentos que buscan incorporar el impacto social de forma plena al análisis de retorno económico”, dijo en la apertura del evento Diego Zavaleta, asesor senior en Estrategias y Alianzas del PNUD en América Latina y el Caribe.



Agregó: “el reto de financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se tratan solo de movilizar más dinero, sino que es importante canalizar los recursos que están. Reorientar entre los actores públicos y privados, la forma en que interactúan entre sí, en un sistema que logra resultados en tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”.



Debido a la pandemia, los países en desarrollo enfrentan un déficit adicional al que ya tenían para enfrentar los ODS, de US$ 1.700 millones, aseguró Zavaleta, además de la brecha anual ya existente de US$ 2.500 millones, para el financiamiento de los ODS, hacia el 2030.

“Con que lográramos alinear el 1.1% de la financiación mundial con los ODS, podríamos llenar ese vacío”, sostuvo el asesor del PNUD.



El nuevo plan estratégico del PNUD, busca promover la inversión de US$ 250.000 millones de gasto público y más de US$ 1.000 millones de capital privado en relación a los ODS, a nivel mundial.

El evento, en donde se resumió los diagnósticos nacionales de los ecosistemas de inversión de impacto realizados en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, tuvo como representante uruguayo a Julio de Brun, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).



En esta línea, se le preguntó a De Brun en cuanto al rol de las finanzas sostenibles y de inversión de impacto, en los esfuerzos de recuperación pos pandemia, a lo que respondió: “la pandemia, en el caso de Uruguay y su vinculación con las finanzas sostenibles, lo veo como un disparador”.



El asesor de la OPP, agregó que si no hubiese pandemia, el país ya contaba con “una agenda de gradual reconversión de lo que son su cuentas públicas”, en donde tenía las “áreas programáticas de su presupuesto atado a los ODS”.

A su vez, destacó la participación del sector privado en la reconversión energética, la cual se hizo en parte con aportes a través de instrumentos financieros, “que no se llamaban de finanzas sostenibles, eran instrumentos financieros puros y llanos”.



Agregó, que se puede “utilizar la pandemia como oportunidad de relanzar nuestras propias agendas de desarrollo, dando un impulso definitivo, no solamente del seguimiento a nuestros programas presupuestales, sino también a mejorar nuestras herramientas de evaluación. Ahora, a través de estas finanzas sostenibles, estamos involucrando al sector privado en la información del sector público, por lo tanto, tenemos que poder mostrarle cómo los ingresos que el sector público obtiene, se canalizan y tienen impacto en la áreas donde el sector privado está dispuesto a invertir”.

En cuanto a responder inquietudes de inversores, afirmó que “de última, también nos pone en la ruta de responderle al inversor más importante de todo el sector público, que es el ciudadano y sus impuestos”.

Julio de Brun – Economista, consultor privado. Foto: El País

Seguimiento de políticas públicas.

“Una de las cosas que nos ayuda como agencia de planificación, todo lo que es la metodología del financiamiento sustentable, es impulsar en el sector público algo de lo que siempre hablamos, pero que nunca llegábamos a materializar, es el seguimiento de las políticas públicas. Poder obtener indicadores, a través de los cuales uno relaciona lo que logra a través de las políticas públicas, con los recursos que emplea para ello”, afirmó De Brun.



En cuanto a la irrupción de las finanzas sostenibles, explicó que permite definir si los recursos aportados dan los resultados esperados.



“Hablamos de seguridad para la mujer, tenemos mecanismos policiales para seguimiento de personas que cometen violencia doméstica, pero no tenemos después si los mecanismos de contención que utilizamos son los apropiados. Si mañana queremos desarrollar una iniciativa de financiamiento en términos de género y queremos establecer un mecanismo de financiamiento para una inversión en determinados instrumentos, tenemos que poder demostrar que los recursos que estamos invirtiendo en ello efectivamente tienen los resultados esperados”, señaló.



Las finanzas sostenibles, generan “una revolución para todos nosotros, porque tenemos que cambiar nuestros sistemas contables, sistemas que estaban pensados simplemente desde el punto de vista jurídico”, según De Brun.



“Ya empezamos a notarlos ahora que el Ministerio de Economía está embarcado en emitir un bono global, vinculado también a mediciones de impacto. Vamos a tener que apoyar al ministerio desde distintas entidades del Estado, para que lo que finalmente se comprometa en la emisión cuando esté completamente diseñada, pueda generar información para los inversores y generar los mecanismos de remuneración previstos”, concluyó.