¿Qué dijo UAG sobre la cantidad de acciones y el rol de Sartori?

Una de las preguntas que más recibe en los medios el precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, es si sigue siendo dueño de la firma Union Agriculture Group (UAG) —de las más grandes del sector agrícola— y si participa de la toma de decisiones de la empresa.

Ayer la compañía emitió un comunicado donde informó que Sartori tiene acciones "que no llegan al 2% de la compañía". En total son "más de 250" los accionistas "de diversas partes del mundo", teniendo los mayoritarios arriba del 10%.

Estos últimos son quienes "marcan el rumbo" de la empresa y "toman las decisiones relevantes". Sartori fue fundador de la firma y al menos hasta mitad del año pasado el mayor accionista de UAG y presidente del directorio, cargo que abandonó en junio de 2018.

En la misiva la empresa señaló que el precandidato blanco "no participa en ningún órgano de decisión más allá del voto que pueda hacer en cada asamblea de accionistas".

El semanario Búsqueda informó ayer que el acuerdo para la salida de Sartori incluye el pago de una indemnización de US$ 3 millones, que algunos accionistas no quieren abonar, y que la compañía no descarta que tenga más acciones a través de otras sociedades anónimas.

La firma llegó a tener el 1% de los campos de Uruguay, pero hace unos años cuando el precio de la soja cayó, emprendió una reorganización.

En agosto de 2018 debía unos US$ 69 millones a bancos en pesos y dólares, con unos US$ 49,5 millones ya vencidos, pero a fin de año acordó un convenio de pago con el Banco República por US$ 38,4 millones y esta semana informó que culminó "el primer semestre del año fiscal 2018-19 con resultados operativos positivos". Ayer aseguró que tiene patrimonio "más que suficiente para hacer frente a todas las deudas".