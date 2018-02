Dinero electrónico para alimentación gana peso

Durante la segunda mitad de 2017 se registraron 6,1 millones de operaciones con dinero electrónico para alimentación (los generalmente conocidos como "tickets"), por un monto total de US$ 114 millones, según el último Reporte Informativo Sistema de Pagos Minorista divulgado el viernes por el Banco Central (BCU).

Esto da cuenta de un aumento en la cantidad de estas operaciones tanto frente al semestre previo (cuando habían sido 5,7 millones) como frente a iguales seis meses del año previo (5,3 millones). Así, se observó un aumento interanual en este terreno del 15%.

De la mano de esto, también aumentó el número de tarjetas de alimentación en plaza: llegó a 251.630 en el segundo semestre de 2017, cuando un año antes habían 199.437 (un salto de 26% en términos interanuales).

Al finalizar el año pasado había seis instituciones emisoras de dinero electrónico: dos autorizadas solo a emitir dinero electrónico para alimentación, tres para dinero electrónico mixto, y una sexta para cualquier tipo (especial, general, mixto y alimentación).

Entre julio y diciembre del año pasado la cantidad de usuarios de instrumentos de dinero electrónico se expandió a una tasa del 42% semestral.

Si se miran las operaciones por tipo de moneda, las que se realizan en moneda extranjera son sobre todo por uso de instrumentos de dinero general. Las efectuadas mayoritariamente en moneda nacional, en tanto, fueron 77% para dinero electrónico mixto, 19% dinero electrónico para alimentación y 4% por operaciones con dinero electrónico general.

"Este último punto en conjunto con los datos analizados previamente sobre la cantidad de transacciones sugiere que si bien los instrumentos de dinero electrónico para alimentación son los más utilizados por los usuarios, las operaciones realizadas con dinero electrónico mixto suelen ser de mayor valor", indica el informe.

En el caso del dinero para alimentación, la operación promedio fue de alrededor de US$ 20, en las de dinero mixto rondó los US$ 100 y en las de dinero general los US$ 29.