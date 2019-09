Roberto Azevêdo: “Hay un clima político difícil que tensiona el multilateralismo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevêdo, dijo a El País que “las transformaciones políticas” a nivel global “están poniendo tensión sobre el multilateralismo” y la entidad que preside no escapa al fenómeno.

En un breve diálogo ayer tras un evento en Cancillería, Azevêdo respondió cómo observa la situación actual de la OMC y el clima global de tensiones, liderado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



“Vivimos un momento de cambios estructurales en todas las economías mundiales y esto provoca tensiones internas, sobre todo en el mercado de trabajo con desempleo e incertidumbre y miedo del futuro. Todo eso ha llevado a una transformación política en muchos países, con cambios en liderazgos y cambios de pensamiento político. Eso está poniendo tensión en el multilateralismo, porque una línea más o menos común en estos casos es la visión de nacionalismo, de mirar hacia adentro y privilegiar lo interno. Eso puede comprometer el espíritu de cooperación internacional para encontrar soluciones coordinadas con otros países”, dijo Azevêdo.

La OMC está sufriendo la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump. El Órgano de Soluciones de Diferencias -que interviene ante quejas de algún miembro por incumplimientos de los acuerdos- podría cesar sus funciones, ya que de los siete jueces solo quedan tres porque Estados Unidos no vota ninguna designación, y en diciembre se termina el período de dos juristas (no puede funcionar solo con uno). Hay negociaciones entre los países de la OMC para intentar solucionar el tema.



Consultado, Azevêdo expresó que “el sistema de solución de diferencias lleva a que los países cambien sus normas y reglamentos, y eso no es fácil”. Señaló que “para que haya una disposición política de seguir el multilateralismo en el área de solución de diferencias, es necesaria la convicción que la cooperación internacional es una cosa que debe ser perseguida”.



“Estamos en un clima político difícil y con eso tenemos que vivir y avanzar. Ilustrando siempre sobre la importancia de la multilateralidad”, concluyó el director general de la OMC.