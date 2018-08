El directorio del BPS pide explicaciones a República AFAP por dichos de su presidente

En una entrevista en el Semanario Crónicas, Costa dijo que es necesaria una reforma del sistema previsional y que "con subir la edad solo no alcanza", si no que "hay que ajustar otros parámetros".



Costa añadió que en la reforma "se van a tener que pedir 65 años (de edad) y 35 de aportes", en vez de los 60 años de edad y 30 de aportes que rigen en la actualidad.



Ante esto, ayer el directorio del BPS resolvió por unanimidad "enviar un comunicado a República AFAP, para obtener respuestas de si estas afirmaciones son personales del Sr. Luis Costa o del Directorio de República AFAP" (sic), indicó el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Ramón Ruiz.



El BPS es accionista de República AFAP (tiene el 37% del total) y en su directorio hay voces críticas con ese sistema.



La semana pasada, Ruíz había salido al cruce de Costa al señalar que subir la edad de retiro y los años de aporte es una “solución mágica” que no es “seria”. Además, afirmó, si los años de aportes requeridos se elevan de 30 a 35 “miles de personas nunca van a poder jubilarse”.