Dólar comienza la semana al alza a nivel interbancario y en las pizarras del Brou

El dólar interbancario sobre las 14:15 de este lunes cotizó a $ 43,2848, según Bloomberg. En comparación con el miércoles, cuando la divisa se negoció a $ 43,147, subió un 0,319%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el billete estadounidense a las 14:15 tenía un valor de compra de $ 42,45 y de venta de $ 44,45. Con respecto al cierre del miércoles aumentó 55 centésimas‬ y 15‬ centésimas respectivamente.



El Banco Central (BCU) no intervino en el mercado la semana pasada. De hecho, se acumulan 13 jornadas consecutivas sin intervenciones. En el año, el BCU hizo ventas por US$ 175,9 millones —en el mercado spot US$ 139,7 millones y US$ 36,2 millones en el de futuros—. Las compras efectuadas principalmente en enero y febrero fueron US$ 485,2 millones.