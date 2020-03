El dólar continua a la suba en Uruguay pese a la calma en los mercados internacionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La venta al público del dólar estuvo al alza en Uruguay este martes. En las pizarras del Banco República sobre las 13:10 estaba a $ 42,20 a la compra y $ 43,90 a la venta.



El lunes en las pizarras cerró a $ 41,75 a la compra y $ 43,45 a la venta, por lo tanto la suba registrada fue de 45 centésimos.



En cuanto al dólar interbancario, sobre las 12:50 de este martes cotizaba a $ 42,80 en Uruguay, según datos de Bloomberg. El promedio del día del lunes fue $ 43,199 y subió 3,74%.



Ayer el mercado local tuvo gran volatilidad, la moneda estadounidense cotizó entre $ 42,50 y $ 44. La divisa ya comenzó bien por encima de los $ 41,45 en que cerró el viernes, pero el BCU no apareció en el mercado hasta que tocó los $ 44. Tras la intervención del Central, el billete verde se moderó y cerró a $ 42,95 (que de todas maneras es $ 1,50 por encima del viernes).



El BCU vendió ayer US$ 17,3 millones en el mercado de cambios. En el año 2020 las ventas de la autoridad monetaria acumulan US$ 51 millones (US$ 22,8 millones spot, US$ 28,2 millones a futuro). A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 95 transacciones por US$ 58,9 millones.

En la tarde del lunes Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, explicó cuál será la política monetaria: “Se va a acompañar las fuerzas de mercado y se va intervenir como ocurrió en el día de hoy (por ayer) para evitar un aumento abrupto del tipo de cambio”.



“Lo que estamos viendo en Uruguay no es ajeno a lo que ocurre en el resto de los mercados emergentes. Hay que observarlo con tranquilidad y sabiendo que las intervenciones serán para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio”, agregó Arbeleche.



El impacto del coronavirus en los mercados mundiales ha impulsado al dólar en los países emergentes. El lunes las bolsas vivieron su peor jornada desde la crisis de 2008, alentadas por el repunte del petróleo y la perspectiva de medidas de apoyo económicas de los bancos centrales. Sin embargo, este martes empezaron a recuperarse.



