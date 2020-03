Dólar interbancario abre estable y sube en las pizarras del Banco República

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario abrió estable sobre las 13:00 de este lunes cuando estaba a $ 44,62, según Bloomberg. El valor bajó un 0,035% con respecto a la cotización promedio del viernes pasado.

El viernes el billete estadounidense tuvo la mayor caída diaria desde el 16 de setiembre del 2008 (cuando había retrocedido 3.45%). La baja fue de 2,53% y cotizó en promedio a $ 44,636.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) a las 13:00 cotizó a $ 43,75 a la compra y $ 45,75 a la venta. En comparación con el cierre del viernes, el dólar subió 45 centésimas y 5 centésimas, respectivamente.



El Banco Central (BCU) completó el viernes la octava jornada consecutiva interviniendo en el mercado de cambios. Las ventas para moderar al dólar fueron de apenas US$ 1,5 millones, aunque en la semana colocó US$ 71,1 millones.



Al sumar lo que hizo en los días previos de marzo, el BCU lleva vendidos US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).

La pandemia hunde de nuevo las bolsas, pese a anuncios de la Fed



Los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos, que puso a disposición US$ 300.000 millones para "apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas", frenaron un poco la brutal caída que sufrian las bolsas europeas este lunes, pero no fueron suficientes para que Wall Street abriera en alza.



La bolsa de Nueva York retrocedía en la apertura de este lunes con el Dow Jones cediendo 1,65% y el Nasdaq 0,47%.



Por su lado, las bolsas europea, vapuleadas por la incertidumbre sobre el plan económico de Estados Unidos frente al coronavirus y las advertencias de resultados negativos de grandes compañías, recuperaron por la tarde un poco del terreno perdido por la mañana pero seguían en números rojos, aunque por un breve momento registraron leves ganancias.



Con información de AFP.