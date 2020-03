Dólar interbancario se mantiene estable y baja a la venta al público en pizarra del BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario al mediodía de este jueves se mantuvo estable con respecto al promedio del miércoles. Sobre las 12:30 cotizó a $ 45,975, según Bloomberg, un 0,07% más.

En el promedio del día, ayer la moneda estadounidense avanzó 0,76% y cotizó en $ 45,942. Además, cerró en $ 46,10, 1,32% por encima del martes.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) a las 12:30 de este jueves el dólar cotizó $ 44,90 a la compra y $ 46,90 a la venta. Si se compara con el cierre de la jornada anterior, hubo una baja de 10 centésimas y 30 centésimas, respectivamente.



Ayer el Banco Central (BCU) vendió divisas por sexta jornada consecutiva para moderar el avance del billete verde. Las ventas de ayer totalizaron US$ 32,5 millones, son las mayores ventas desde el 21 de noviembre de 2019 (habían sido US$ 43,3 millones esa vez).



Esto sumado a las ventas de los días previos hacen un total de US$ 169,9 millones (US$ 133,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro). Las compras efectuadas en enero y febrero fueron por US$ 485,2 millones.