Dólar llegó a los $ 45,30 a la venta al público: ¿qué pasó en los mercados y con el petróleo?

El dólar interbancario en Uruguay a las 14:50 cotizó a $ 44,45, un 2,44% más que desde el cierre del miércoles, según datos de Bloomberg.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), sobre las 14:50 el dólar estaba a $ 43,50 a la compra y $ 45,30 a la venta. Con respecto al miércoles subió 85 centésimas. A las 13:00 cotizó a $ 45,50 a la venta, $ 1,05 más que ayer.

El Banco Central intervino en el mercado de cambios el miércoles de forma de contener la suba del dólar, mediante la venta de US$ 4,6 millones. Esto sumado a la ventas de los días previos hacen un total de US$ 55,6 millones (US$ 27,4 millones spot y US$ 28,2 millones futuros) mientras que en enero y febrero (con presiones a la baja de la divisa estadounidense) el BCU compró US$ 485,2 millones.

Mercados internacionales y el petróleo.

Wall Street abrió la sesión de este jueves con sus tres indicadores hundiéndose un 7%, por lo que tuvieron que paralizarse las operaciones 15 minutos, en una reacción de pánico por la prohibición de viajes de Europa a Estados Unidos durante un mes, y a su reanudación el parqué mantenía las pérdidas en un nivel similar.



La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar pandemia el brote de coronavirus.



Minutos después de la apertura en la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 cayó un 7% y activó un mecanismo de protección contra la volatilidad por el que se mantendrán suspendidas las negociaciones 15 minutos.



El Dow Jones llegó a bajar un 7,20 % y el Nasdaq un 7,03 %.



Una vez pasado el cuarto de hora, Wall Street mantuvo las pérdidas en niveles similares. Se puede producir una segunda suspensión de operaciones durante 15 minutos si el S&P 500 llega a descalabrarse un 13% durante esta jornada, en la que el índice de volatilidad (Vix) se ha disparado en torno al 27%.



Por otra parte, las bolsas europeas, que habían abierto con fuertes caídas tras la decisión de EE.UU de restringir los viajes desde Europa, han acentuado sus descensos, con bajadas que rondan incluso el 10%, después de anunciar el Banco Central Europeo (BCE) sus medidas para afrontar el impacto del coronavirus en la economía.



El BCE ha decidido mantener los tipos de interés en la zona del euro y ha optado por comprar más deuda y garantizar la liquidez de las empresas.



Luego, la bolsa de Sao Paulo interrumpió provisionalmente sus negociaciones por segunda vez este jueves tras caer 15,43% con menos de una hora de operaciones, en una nueva jornada de pánico en los mercados internacionales.



El Ibovespa, índice referencia de la plaza paulista, inició el día con una ligera bajada pero a los pocos minutos se desplomó y se situó en los 75.247 puntos, con una caída del 11,65%, por lo que las negociaciones fueron interrumpidas, por primera vez, por media hora.



Veinte minutos después del reinicio de las negociaciones el sistema automático de interrupción se activó nuevamente, la cuarta vez esta semana —algo inédito en la plaza—, debido a que el Ibovespa bajó hasta los 72.026 puntos, con una caída del 15,43%.



En cuanto al barril del crudo Brent, para entrega en mayo bajó este mediodía en Londres un 6,5% frente al cierre de la víspera, también por el impacto de la pandemia del coronavirus chino.



El barril del petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, cotizó en el mercado de futuros de la capital británica a US$ 33,36, un 6,5% por debajo del cierre de ayer y un 2,5% menos que en el comienzo de la jornada de este jueves.



El desplome de los precios del crudo se ha agudizado ante la inquietud de una congelación de la demanda por la pandemia del Covid-19, así como un aumento de la producción de Arabia Saudí.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha subrayado la necesidad de una acción "coordinada de todos los participantes del mercado" para afrontar los efectos del Covid-19.



Con información de EFE