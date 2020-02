El dólar a nivel global impactado por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El índice dólar cayó ayer, en medio de las mayores expectativas de que la Reserva Federal podría recortar sus tasas de interés este año para frenar la presión bajista sobre la economía causada por el brote de coronavirus.

El dólar subió la semana pasada a su nivel más alto en años a medida que el virus se extendía en todo el mundo y los inversores consideraron todos los activos estadounidenses como refugios seguros.



Pero el índice ha caído esta semana porque el mercado ahora cree que la Fed puede estar más inclinada a recortar las tasas, ya que tiene mayor espacio para hacerlo.



Los recortes de tasas son inflacionarios, lo que reduce el valor del dólar.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, las expectativas de que la Fed recorte las tasas al menos 25 puntos básicos en su reunión de junio eran del 78,3% ayer. La misma herramienta muestra una probabilidad de 4,1% de que las tasas estén en el rango actual de 1,5%-1,75% en diciembre, por debajo del 28,6% de hace un mes.



El índice dólar, que mide al billete verde contra una canasta de seis monedas relevantes, cedía un 0,401% a 98,939 alejándose del máximo de tres años que tocó la semana pasada.



Los indicadores del mercado sobre volatilidad implícita en euro/dólar tenían un leve descenso ayer luego de que el lunes treparon a niveles no vistos desde octubre.



Contra el euro, el dólar caía un 0,28% a US$ 1,088. El yen, en tanto, se apreciaba un 0,61% a 110,04 unidades por dólar.



En el mercado local no hubo operativa el lunes ni ayer por el feriado de Carnaval.



Algunos economistas como el expresidente del Banco Central de la República Argentina y consultor internacional, Martín Redrado apuntan a que el efecto del coronavirus en la economía global será menos relevante que lo que se piensa.



“La mayoría de los países tiene espacio fiscal para reaccionar frente a la crisis del coronavirus. En particular China” dijo Redrado en su cuenta de Twitter y agregó que “se está sobrerreaccionando acerca del impacto en el crecimiento mundial, de la crisis del coronavirus”.