El dólar salta en Uruguay y el Banco Central mantiene su estrategia para intervenir

El dólar subió ayer en el mercado local por novena jornada consecutiva, desde fines de julio y principios de agosto de 2019 que el dólar no subía en tantas jornadas consecutivas.

Ayer la suba fue de 0,94% y se negoció en un valor promedio de $ 39,558, un nuevo máximo desde el 1° de marzo de 1993 cuando empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

En el mes la moneda estadounidense acumula una suba de 1,04% y el año de 5,95%.



El dólar cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 39,45 y $ 39,70 para cerrar en el máximo.

El salto de la divisa acompañó al que ocurrió en otros emergentes.



El Banco Central intervino de forma mínima ayer en el mercado de cambios, con una venta a futuro de US$ 200.000. Es la segunda venta que realiza la autoridad monetaria en el 2020 en el mercado de futuros y acumula US$ 18,2 millones. En tanto, en enero y febrero realizó compras por US$ 485,2 millones.

Una fuente del gobierno dijo que no hay cambios en la estrategia del BCU, ya que se evalúa la situación día a día y mientras el dólar siga la tendencia de los mercados relevantes, no amerita una intervención decisiva.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el día de ayer se realizaron 57 transacciones por US$ 31 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 35 centésimos a la compra y 45 centésimos a la venta para cerrar en $ 38,85 y $ 40,55 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió por décima jornada y cerró en un nuevo máximo de 4,50 reales. En el año, el dólar en Brasil sube 11,35%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,08% y cerró en 62,309 pesos argentinos.