El dólar continúa al alza a nivel interbancario y se vende a $ 44,15 al público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles el dólar interbancario está en su 15ª jornada de alza consecutiva. Para las 13:00 la divisa cotizaba a $ 43,33, un 0,33% más con respecto al martes, según datos de Bloomberg.

Hasta el cierre del martes, el dólar interbancario acumuló un incremento de 14,06% en los 14 días previos.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) a las 13:00 el dólar cotizó $ 42,45 a la compra y 44,15 a la venta. Si se lo compara con el cierre del martes la divisa bajó 0,05 centésimos.



El Banco Central (BCU) no intervino ayer en el mercado de cambios. En los días previos vendió dólares por US$ 51 millones (US$ 22,8 millones en el mercado spot y US$ 28,2 millones en el mercado futuro) de forma de contener la suba del tipo de cambio. Durante enero y febrero (cuando la moneda estadounidense tenía tendencia a la baja), el BCU compró US$ 485,2 millones.