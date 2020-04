Donald Trump cierra un rescate de US$ 25.000 millones con las aerolíneas estadounidenses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno de Donald Trump alcanzó este martes un acuerdo de rescate con las principales aerolíneas de pasajeros estadounidenses, uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19, según un comunicado del Departamento del Tesoro, en el que no se precisó el monto.

El rescate, según medios estadounidenses, asciende a unos US$ 25.000 millones y tiene como objetivo que las compañías puedan afrontar el pago de nóminas.



Las aerolíneas incluidas en el acuerdo son American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines, Allegiant Air, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, SkyWest Airlines y Southwest Airlines.



American Airlines, por ejemplo, recibirá US$ 5.500 millones, mientras que Soutwest Airlines US$ 3.200 millones.



Este dinero sale del paquete de estímulo económico de US$ 2,2 billones pactado y aprobado a finales del pasado marzo por la Casa Blanca y el Congreso, el mayor de la historia de Estados Unidos.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el comunicado que el programa "apoyará a los trabajadores estadounidenses y ayudará a preservar la importancia estratégica de la industria de las aerolíneas, al tiempo que permitirá una compensación adecuada a los contribuyentes".



Mnuchin también detalló que siguen las negociaciones para ampliar el acuerdo con aerolíneas de pasajeros de menor tamaño y con empresas de transporte de mercancías.



Según el paquete de estímulo económico, las empresas privadas que reciban las ayudas del Gobierno deberán mantener el 90% de la plantilla que tenían a fecha del 24 de marzo y restablecer, una vez pase el estado de emergencia, el 90% de la plantilla que tenían a 1 de febrero. Los empleados deberán mantener su sueldo íntegro.



Las compañías también deberán compensar al Gobierno con parte de su propiedad a través de participaciones patrimoniales o con deuda prioritaria.