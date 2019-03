Dragados: fuerte presencia de china en las obras del puerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Acaba de arribar al puerto de Montevideo una flotilla china de dragados integrada por un enorme pontón sobre el cual está montada una muy poderosa grúa equipada con inmenso grapo capaz de extraer del fondo de las aguas en cada inmersión 60 toneladas de barro o sea el equivalente de seis grandes camiones. Con este equipo llegaron también dos enormes ganguiles o barcazas con capacidad para mas de 5 mil toneladas del lodo que se extraiga de nuestra bahía en próximos trabajos, lodo que será vertido en áreas marcadas por la ANP. Todas estas unidades están atracadas en los muelles de TCP. La flotilla llegada pertenece a la empresa china SDC de Brasil,

Lo destacable es que esta flotilla de dragados será empleada por disposición de la ANP o por contrato para ser mas preciso, para tareas de dragado en el proyecto del Puerto Capurro y probablemente podrá ser aprovechada para realizar tareas de dragado a pie de muro frente al Muelle de Escala, cuando la oportunidad lo permita. Si mal no recordamos, el primer objetivo a cumplir será dragar el nuevo lugar donde irá a operar el dique flotante Tsakos y luego el área dejada en el mercado de frutos por el dique Tsakos donde estuvo tantas décadas.

Nueva era.

La ANP abrió una nueva era de dragados en el puerto de Montevideo cuando por resolución de directorio de 4 de septiembre del 2009 adjudicó a SDC de Brasil y a Chec Dredging Co. una nueva era de dragados que en el pasado había estado reservada a empresas casi en exclusividad, a empresas de origen belga, holandesas o alemanas.

No lo sabíamos y no nos extraña, pero alguien de nuestra amistad bien informado y diríamos de primera, mano nos dijo que según palabras del propio presidente Jorge Batlle, fueron empresas de origen belga las que, lobby mediante ante el entonces presidente Juan Lindolfo Cuestas, lograron que las autoridades de la época, por ley, establecieran que el canal de acceso al puerto de Montevideo fuera dragado a 10 metros de profundidad. Si bien eso significó que esas empresas se aseguraran trabajo de por vida en la región, permitió al puerto de Montevideo permanecer siempre un paso adelante de su principal competidor en el Río de la Plata. No hay que olvidar que Lord Ponsomby había logrado en Bélgica en 1833 lo que había logrado en la Banda Oriental en 1828.

El ingreso de las empresas chinas significó una ventaja importante para la ANP, desde el punto de vista de costos de dragado, ya que se redujeron significativamente los precios vigentes del dragado tercerizado, hasta ese momento.

Antepuerto.

Debido a la necesidad de las dragas chinas de amarrar a muro para realizar tareas de mantenimiento, cambio de tripulación, avituallamiento, reparaciones menores y carga de combustible, considerando la dificultad de conseguir espacio desde 2015, en los muelles públicos, TCP y SDC de Brasil establecieron convenios de muellaje y dragado que han sido mutuamente beneficiosos. En efecto, de acuerdo a las obligaciones establecidas en su contrato de gestión con el organismo portuario, TCP es responsable del dragado de la faja de 50 metros frente al Muelle de Escala, en toda su extensión. Son aproximadamente 32.000 m2 que deben contractualmente ser mantenidos a una profundidad que permita un mínimo de 10 metros de calado. Pero con la profundización que ha logrado en el canal de acceso al puerto, en la práctica la profundidad del dragado frente el Muelle de Escala —sector nuevo— debe ser la misma que exista en dicho canal a fin de permitir la operación de todo buque portacontenedor que, por cualquier razón deba ingresar a puerto a descargar contenedores para su posterior trasbordo a su destino final.

Sí, el dragado es una tarea ingrata que no da tregua porque requiere trabajo de mantenimiento permanente y no se nota, salvo cuando por incumplir con el mismo, como ha ocurrido más de una vez, algún buque ha tenido dificultades en al antepuerto o las dársenas interiores del puerto que han generado protestas de las empresas navieras. Se estima que la sedimentación anual en algunas áreas del puerto, alcanza alturas superiores al metro.

Acuerdo.

Corfirmando noticias de fuente china, se nos informó en Terminal TCP que, desde principios de 2015 hasta fines de 2018, diferentes dragas chinas, con volúmenes de cántara variando entre 2.400 m3 y 10.000 m3, han ocupado periódicamente el Muelle de Escala —en el sector viejo y siempre que no interfirieran con las operaciones de la terminal y que el mismo estuviera disponible— por un acumulado de unos 240 días. Como contraprestación, esas dragas han realizado más de 90 viajes a cántara completa, retirando miles de metros cúbicos de lodo del área Muelle de Escalas al lugar de descarga autorizado por ANP.

Es así que estos trabajos de profundidad han permitido mantener el Muelle de Escala a profundidades de seguridad para las operaciones de buques con calados superiores a 11.5 metros a completa satisfacción de los Capitanes y Prácticos de Puerto.