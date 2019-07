Las dudas de la Fed sobre la criptomoneda de Facebook arrastran al bitcóin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves el bitcóin cedió un 10% y cotizaba alrededor de los US$ 11.740,27 por cada unidad, desde el pico de US$ 13.057,35 de la jornada anterior. Las causas son las dudas de la Reserva Federal de EE.UU. sobre Libra, el proyecto de criptomoneda anunciado por Facebook.





La divisa digital de referencia se veía afectada por las "serias preocupaciones" del presidente de la Fed, Jerome Powell, expresadas en una comparecencia en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes estadounidense.



"Libra despierta serias preocupaciones con respecto a la privacidad, el blanqueo de capitales, la protección del consumidor, la estabilidad financiera. Estas dudas han de ser abordadas pública y rigurosamente", afirmó Powell.



El presidente del banco central también pidió la paralización del desarrollo a sus impulsores -Facebook y un consorcio de 27 organizaciones como Visa, Mastercard, Uber o Vodafone-, al mismo tiempo que anunció la puesta en marcha de un grupo de trabajo en el seno de la Fed para examinar esta criptomoneda.



La apuesta de la compañía de Mark Zuckerberg por las criptomonedas fue un acicate para estas divisas digitales, justo en un momento de inestabilidad en los mercados financieros y en el comercio internacional, lo que impulsó el precio del bitcóin a máximos de 17 meses.



En lo que va de año, el bitcóin ha triplicado su valor desde los US$ 3.800 que costaba una unidad en enero, gracias a la apuesta inversora por estos activos frente a la volatilidad de los parqués.



Sin embargo, las señales de Powell en la dirección de una bajada de los tipos de interés impulsaron grandes ganancias en los indicadores de Wall Street, en tanto que sus dudas sobre la viabilidad de Libra -y, por ende, de otras apuestas similares- arrastraban a los precios del bitcóin.



No obstante, las variaciones pronunciadas en el precio de esta criptomoneda han sido una constante en sus diez años de existencia.



En diciembre de 2017 alcanzó su valor récord, SU$ 20.000 por cada unidad, aunque durante todo 2018 perdió alrededor de un 80%.



