Dudas, requisitos y recomendaciones sobre el "heterogéneo" sistema para jubilarse en Uruguay

Semanas atrás, el economista Enrique Iglesias —de extensa trayectoria política y en los organismos internacionales— sostuvo que “en Uruguay la seguridad social forma parte de la identidad nacional”, y el actual ministro de Trabajo, Ernesto Murro, recordó que la primera ley de jubilación es incluso anterior a la Constitución.

Pero la relevancia del sistema previsional no se limita a aspectos históricos o culturales. El investigador del Banco Mundial, Rafael Rozman, destacó también en un evento que compartió con las anteriores figuras los niveles de cobertura que presenta Uruguay en la etapa pasiva, por encima de lo observado en otros países de la región.



Esa cobertura —medida como el porcentaje de la población que cobra una pasividad respecto del total de personas de 65 años o más— llegó al 97% en 2015, su pico máximo, y en los años posteriores ha mostrado una leve reducción, según repasó un reciente trabajo del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

“La seguridad social es uno de los principales pilares del sistema de política social del país. De hecho se trata de un componente importante de las políticas sociales, tanto por el monto de los recursos aplicados, como por el número de beneficiarios de las prestaciones”, señaló el Cinve.



Además, mencionó como “un rasgo relevante” de la estructura previsional la existencia de “un conjunto de organismos e instituciones” encargados de prestar la asistencia para la etapa post-laboral, con una “multiplicidad de regímenes” e incluso “heterogeneidades entre los subsistemas”.



Atendiendo eso, resulta conveniente conocer en profundidad el andamiaje del sistema jubilatorio, los derechos y obligaciones de los actuales trabajadores para acceder a una prestación, así como los principales requisitos que impactarán en el monto que reciba a cambio.

¿Por qué el régimen previsional es mixto?

Lo principal a entender es cómo funciona el pilar solidario administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y el pilar de ahorro individual en base al dinero ahorrado en las AFAP. Al estar compuesto por estas dos partes, el régimen de seguridad social uruguayo es mixto, lo que deriva de la reforma implementada en 1996 —se estableció un período de transición para quienes tuvieran 40 años o más a esa fecha—.



La mayor diferencia es que para la parte del BPS se aplica la solidaridad intergeneracional, esto es que los trabajadores de hoy financian con sus aportes a los actuales jubilados. Mientras que en el régimen de capitalización individual, las AFAP administran a cambio de una comisión el dinero que va aportando el trabajador durante su vida activa, y vuelca al momento del retiro ese monto más la rentabilidad lograda a través de inversiones.

Ese dinero se transforma en una renta vitalicia (un tipo de seguro) que hoy paga únicamente el Banco de Seguros del Estado (BSE), ya que las empresas privadas del sector hace años que se alejaron del negocio.



No todos los trabajadores están obligados a estar afiliado a una AFAP —por ley deben hacerlo aquellos con ingresos superiores a $ 57.846 (primera franja de aporte)—, pero sí a través del denominado “artículo 8” todos pueden hacerlo.

Como se repasa en la nota, existen distintos topes en función del salario del trabajador que determinan la forma de reparto de los aportes jubilatorios entre el BPS y la AFAP. Sin embargo, está la denominada “opción del artículo 8”, que permite que el aporte por debajo de la primera franja (hoy en $ 57.846) que en principio iría completamente al BPS, se distribuya en partes iguales entre el instituto previsional y la AFAP a la que opte afiliarse el trabajador. Esta opción “puede determinar que ingrese mayor cantidad de dinero en tu cuenta individual y que crezca tu ahorro”, sostiene República AFAP. A su vez, alguien que de joven cobra un salario por debajo del límite pero entrado en la adultez mejora su remuneración y supera ese umbral, si no hizo uso del artículo 8 puede decirse que perdió años para rentabilizar su ahorro.

Según los últimos datos publicados por el Banco Central (BCU) correspondientes al segundo trimestre de 2019, hay más de 1,43 millones de personas afiliadas a una AFAP aunque a junio fueron casi 878.000 los que efectivamente aportaron dinero (61,2% del total).



Las administradoras tienen dos fondos a los que destinan los ahorros de sus afiliados: por un lado el subfondo de retiro a donde van los aportes de los mayores de 55 años e invierte en títulos de menor plazo y riesgo —allí están los ahorros de 163.500 personas— y por otro el subfondo de acumulación —el mayoritario— que tiene reglas de inversión más flexibles.

¿Qué pasa con los salarios por encima del tope máximo?

Aquellas personas con sueldos superiores al tope máximo (hoy en $ 173.539) deben aportar a la AFAP únicamente hasta dicho límite, y todo lo excedente no tiene descuento para la futura jubilación. Así ocurre cuando la persona tiene un único empleo, pero quienes llegan a superar ese límite a través de más de un ingreso, le ocurrirá que le descontarán de más y luego deberán tramitar ante la AFAP una devolución del excedente aportado. La AFAP debe comunicarse con el afiliado y este aportar una cuenta bancaria para la transferencia, si no lo hiciera y vence el plazo legal para el cobro el dinero le será acreditado a su cuenta individual como “depósito voluntario” —le generará rentabilidad pero no podrá cobrarlo hasta jubilarse—.