Economía argentina creció 2,9% en 2017

Los cupones, emitidos como parte de los canjes de deuda en 2005 y 2010 tras la masiva cesación de pagos de Argentina a comienzos del 2002, serán pagados en caso de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 3%.

El pago se calcula por la diferencia entre el resultado del crecimiento económico del 2017 y un nivel base predeterminado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en su reporte anual que la economía de Argentina crecerá 2,8% en 2017 y un 2,5% en 2018.

La fuente añadió que la expansión de la actividad del país sudamericano en el cuarto trimestre 2017 fue del 0,7% respecto del tercero.

En el tercer trimestre de 2017 el PIB de Argentina se expandió un 4,2% interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Déficit.

El miércoles, el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, anunció que en 2017 el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) fue del 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica un "sobrecumplimiento" del 0,3% sobre la meta prevista, y proyectó que para 2018 será del 3,2%. "Alcanzar estos resultados no fue una tarea sencilla, de hecho si uno ve lo que fueron pensando los analistas del mercado a lo largo del año, a comienzos del año (2017), los analistas situaban nuestro déficit del año en cerca de 430.000 millones de pesos (unos US$ 22.800 millones)" frente a los US$ 21.500 millones que terminaron siendo, sostuvo Dujovne.

Además, la cartera indicó que en 2017 se produjo una disminución del déficit de cerca de medio punto con respecto a 2016 y un cumplimiento de 0,3 puntos por encima de lo esperado, un 4,2%. El gobierno apuntó que las metas graduales de reducción del déficit fiscal continuarán con metas de 2,2% en 2019 y 1,2% en 2020.

En cuanto a la inflación, Dujovne predijo que 2018 finalizará con el 15%, por encima de lo proyectado.