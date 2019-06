La economía uruguaya cae en el primer trimestre en medición interanual y se estanca en medición desestacionalizada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) bajó 0,2% respecto a igual trimestre de 2018. "destacándose el desempeño negativo en Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles" derivado de la menor temporada turística y de "Industrias manufactureras", señala el BCU.



Estos sectores tuvieron caídas de su actividad de 6,9% y 2,5% respectivamente.



Eso fue parcialmente compensado por el crecimiento de Transporte, almacenamiento y comunicaciones (+5,3%) y de Suministro de electricidad, gas y agua (+21,1%).



Del lado de la demanda y siguiendo con la comparación interanual, el primer trimestre mostró caída del consumo (-0,3%) explicado por familias y empresas (-0,4%) ya que el del gobierno creció (+0,7%). También volvieron a caer las inversiones, ya que la formación bruta de capital fijo retrocedió 3,2%.



Además, cayeron 6% las exportaciones de bienes y servicios.



En la comparación desestacionalizada (es decir frente al trimestre anterior) el PIB mostró variación nula.



En este caso, mostraron caídas en su producción: Actividades primarias (-0,2%), Otras actividades (-0,3%), Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles (-0,9%) y Construcción (-2,7%).



Eso fue compensado por crecimientos en: Suministro de electricidad, gas y agua (+3,4%), Industrias manufactureras (+1,5%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (+0,1%).



Cabe destacar que en esta comparación desestacionalizada (se mide el trimestre frente al inmediato anterior) la economía acumula un año estancada (ver gráfico).

Esta mañana, previo a que el BCU divulgara el dato, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori dijo que "las cifras que se van a difundir del primer trimestre de 2019 van a confirmar que la economía uruguaya hace meses que no crece".



"La economía uruguaya hace meses que no crece. Por tanto, requiere medidas que ataquen las causales de la falta de crecimiento que permitan recuperar niveles de actividad y cifras de empleo", agregó en el programa Puntos de vista de radio Uruguay.



A comienzos de junio, el ministro había admitido esa "realidad que no podemos ocultar”.



Astori puntualizó que las medidas para la mejora de la inversión necesitan un período de maduración y acotó que tiene confianza en que en el próximo semestre haya signos de su efecto positivo.



“Esperamos que el incremento notable en el monto de los proyectos de inversión empiecen a dar sus resultados a la brevedad”, dijo.