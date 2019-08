La economía que se viene de la mano de los posibles ministros a partir del 1° de marzo

Azucena Arbeleche, la elegida de Lacalle Pou

Es economista por la Universidad de la República, con un Mágister en Macroeconomía Aplicada por la Universidad Católica de Chile. En 2001 se integró al Ministerio de Economía y Finanzas, convocada por el entonces jefe de Asesoría Macroeconómica, Isaac Alfie que había sido su profesor en facultad.

Se comenzó a especializar en temas de deuda pública y tuvo activa participación en el canje de deuda de 2003, cuando el país intentaba salir de la crisis económica de 2002.