Economista jefe de Itaú: “El principal riesgo a nivel global está asociado a los conflictos geopolíticos”

El economista jefe del banco brasileño Itaú Unibanco estuvo en el Foro de Davos y allí constató un “optimismo cauteloso” respecto al desempeño de la economía mundial, con la desigualdad y el medio ambiente como temas dominantes.

En entrevista con El País vía correo electrónico señaló que el principal riesgo para la economía mundial “está asociado a los conflictos geopolíticos”. Evaluó que mientras no se de otro boom de commidities, es “difícil” que América Latina crezca “a tasas más elevadas”.

-¿Cuál es el síntoma de la economía mundial que se palpó en Davos?



-Los principales temas del Foro de Davos fueron la desigualdad y el medio ambiente y como impactan dichos temas en la economía mundial. El ambiente generalizado del foro fue de un optimismo cauteloso. En términos generales se espera una aceleración de la economía global, tras la menor incertidumbre asociada a la guerra comercial.

-¿Están los países emergentes ante un estancamiento secular? ¿Por qué?



-Hay cierta preocupación porque el crecimiento de los países emergentes se ha desacelerado en los últimos años reflejando la caída de los precios de los commodities y debilidad en la inversión. Así todo, con comportamientos mixtos, existe un consenso en que el crecimiento de este grupo de países podría acelerarse en 2020 y 2021, con un mejor desempeño en América Latina.

-América Latina seguiría (de acuerdo a los pronósticos de analistas, el FMI y el Banco Mundial) con bajo crecimiento en los próximos años, ¿por qué no se revierte esa situación?



-Los países de la región son principalmente exportadores de productos primarios (agrícolas y minerales). Mientras no se dé un boom de commodites como en el pasado resulta difícil crecer a tasas más elevadas. Una posible salida es implementar objetivos para alcanzar una mayor diversificación del complejo exportador, más orientado a los servicios y a la tecnología.

-¿Qué tanto riesgo hay de una crisis a nivel global? ¿La economía digital (Uber, Netflix, etc.) está generando la próxima burbuja?



-El principal riesgo a nivel global está asociado a los conflictos geopolíticos. En el corto plazo, los principales riesgos al crecimiento mundial siguen asociados al desarrollo final del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit y la elección presidencial en Estados Unidos, debido a la polarización de las propuestas económicas. Por otro lado, también se percibe que los fundamentos del crecimiento, en particular en los países desarrollados, no son tan sólidos y responden a un estímulo monetario difícil de repetir con este nivel muy bajo de tasas de interés. El crecimiento de la denominada economía digital fue exponencial en los últimos años impulsada por el alto nivel de inversiones.

-El acuerdo Fase I entre Estados Unidos y China, ¿ayuda a recuperar la economía global? ¿Cuánto beneficia o perjudica a los países de América Latina?



-La firma del acuerdo ayuda a reducir la incertidumbre. Recientemente ajustamos nuestra proyección global para 2020 a 3,2%, desde 3,1% en nuestro escenario anterior y desde 3% en 2019. En términos generales, el mayor crecimiento esperado en Estados Unidos (ahora esperamos 2% desde 1,8% anteriormente) es una buena noticia para México, mientras que la revisión del crecimiento de China (a 6% desde 5,7%) es una noticia positiva para el resto de los países exportadores de commodities agrícolas, entre los que se destacan Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

-¿Qué países están mejor parados en América Latina para enfrentar el escenario actual?



-El escenario se tornó más calmo en América Latina tras las protestas experimentadas en Chile y Colombia a fines de 2019. En Brasil, se espera una gradual aceleración de la actividad, mientras que México y Perú se verían beneficiados del mayor crecimiento mundial a lo largo del año. El éxito de la reestructuración de la deuda pública en Argentina será determinante para el relacionamiento del país con la comunidad financiera internacional.

-¿Cómo ve a Uruguay en todo este contexto?



-Las políticas pro-mercado, la institucionalidad y la resiliencia a las crisis de los países vecinos hacen que Uruguay sea unos de los lugares preferidos por los inversores extranjeros a la hora de desarrollar negocios. Si bien un aumento de la productividad continúa siendo un desafío, esperamos una aceleración del crecimiento en los próximos años, impulsado por la inversión y por un contexto global más benigno.