EE.UU. aplaza nuevos aranceles para algunos productos chinos, como laptops y teléfonos móviles

El Gobierno del presidente Donald Trump postergó ayer martes la imposición de 10% a las importaciones sobre laptops, teléfonos móviles, consolas de videojuego y un amplio rango de otros productos hechos en China, en un abrupto retroceso en la línea dura establecida sobre el comercio con el gigante asiático.

La medida de la Oficina del Representante Comercial (USTR) se publicó sólo minutos después de que el Ministerio de Comercio chino dijo que el viceprimer ministro, Liu He, sostuvo una conversación telefónica con funcionarios comerciales estadounidenses.



El retraso en la imposición de gravámenes que debían empezar a regir a inicios del próximo mes da cierto alivio a los minoristas. Aunque la mayoría de las tiendas habrían almacenado sus mercaderías navideñas antes de la fecha límite de septiembre, algunas podrían haber enfrentado las tarifas para completar los pedidos a finales de la temporada de compras de fin de año.



"Estamos haciendo esto por la temporada navideña, en caso de que algunas de las tarifas tengan impacto en los clientes estadounidenses", dijo a periodistas el presidente Donald Trump.



La decisión se produce menos de dos semanas después de que Trump dijera el 1 de agosto que impondría un arancel del 10% sobre bienes chinos valorados en US$ 300.000 millones, culpando a Pekín por no cumplir las promesas de comprar más productos agrícolas estadounidenses.



Sin embargo, el Gobierno aún avanza con aranceles del 10% a gran parte de los US$ 300.000 millones en importaciones revelados por primera vez en mayo, publicando una lista de 122 páginas sobre bienes que enfrentarán gravámenes a partir del 1 de septiembre, incluyendo relojes inteligentes.



v. Pero el martes, los inversores en acciones tecnológicas celebraron el anuncio, llevando al índice de chip a subir un 3,1% y los papeles de Apple escalaban más de un 5%.



En una señal de que Washington espera algo a cambio, Trump tuiteó el martes: "Como de costumbre, China dijo que va a hacer 'grandes' compras de nuestros grandes agricultores estadounidenses. Hasta ahora no han hecho lo que dijeron. Quizás esto será diferente!".



Otros productos sujetos a la postergación, hasta el 15 de diciembre, fueron "computadoras, consolas de videojuegos, ciertos juguetes, monitores de computadores y algunos ítems de indumentaria", dijo el gobierno en un comunicado.



Un grupo separado de productos también será exento de los nuevos gravámenes, "en base a temas de salud, seguridad nacional y otros factores", añadió.



Pero la USTR aún avanza con aranceles el 1 de septiembre sobre varios otros productos como animales vivos, lácteos, lentes de contacto, motores de motocicletas, baterías de iones de litio y varios tipos de acero.



En base a Reuters