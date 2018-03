EE.UU. dice no temer una guerra comercial

"Debemos estar preparados para intervenir en interés de Estados Unidos para defender un libre intercambio equitativo que se inscriba en la reciprocidad", dijo tras participar en una reunión ministerial del G20 marcada por los aranceles al aluminio y el acero que Washington se encamina a implantar.



La guerra comercial "no es nuestro objetivo pero no le tenemos miedo", advirtió. Mnuchin habló luego de que los ministros congregados en Buenos Aires acordaron no condenar en el comunicado final la decisión comercial estadounidense de gravar el acero y el aluminio.



El documento apunta en cambio que el proteccionismo "fortalece las tensiones económicas y geopolíticas". Mnuchin también habló sobre Venezuela. "Puedo asegurarles que seguimos evaluando la situación en ese país y consideramos aplicar más sanciones", dijo. AFP