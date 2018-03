EE.UU. no impondrá arancel si UE limita exportación acero, según semanario alemán

El Gobierno estadounidense estaría dispuesto a no imponer aranceles al acero europeo si la Unión Europea (UE) limita sus exportaciones al volumen alcanzado en 2017, según avanzó ayer el semanario alemán "Der Spiegel".



La publicación, que no cita las fuentes de su información, apunta que el jefe de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lightheiz, presentó esta opción en el encuentro que mantuvo el pasado sábado en Bruselas con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.



La UE debe garantizar a Washington que, de forma permanente, el bloque no exportará a EE.UU. un volumen de acero superior al registrado en 2017, según la publicación.



Además, Lightheiz exigió que la Unión tome medidas contra el acero procedente de China -ya que EE.UU. considera que el gigante asiático incurre en "dumping"- y que coopere con Washington en una serie de cuestiones comerciales.



Por último, el representante estadounidense añadió un requisito no relacionado con la política comercial, al solicitar que los europeos presenten "pruebas" de que van a incrementar sus esfuerzos en materia de defensa, en línea con las exigencias de Washington en el marco de la OTAN.



"Der Spiegel" añade que varias naciones de la UE, entre ellos Alemania, Italia, Polonia y los países bálticos, prefieren que se negocie con Estados Unidos en lugar de aplicar directamente contramedidas en esta disputa comercial.



Tras el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de aranceles contra el acero y el aluminio, la Comisión Europea aseguró que respondería con medidas proporcionales, aplicando tarifas punitivas contra ciertos productos estadounidenses.



Los líderes de los 28 abordarán esta cuestión en el Consejo Europeo del jueves y viernes de la próxima semana en Bruselas.

