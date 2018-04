EE.UU. versus China: Lo que debes saber de una guerra comercial

La denuncia de China contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), anunciada hoy, tiene un trasfondo de varios episodios en la llamada 'guerra comercial' desatada recientemente entre ambos países.



Sin embargo, a pesar de los varios misiles arancelarios lanzados por ambas partes y las amenazas de aún quedan más bombas por lanzar en sus respectivos arsenales, surge la pregunta de si estamos, en efecto, ante una guerra comercial en toda regla, y, de ser así, ¿cuál podría ser su impacto a nivel mundial?



¿Qué es una guerra comercial?



Se trata de un conflicto entre dos o más naciones con respecto a los aranceles comerciales entre sí. Este tipo de conflicto generalmente surge porque las naciones involucradas están tratando de mejorar su balanza comercial con la contraparte en el conflicto, según el Business Dictionary. En el caso de EE.UU., por ejemplo, su déficit comercial con China asciende a US$375 mil millones.



"La guerra comercial es el proceso a través del cual una vez que un país levanta aranceles o pone cualquier otro tipo de traba, es imitado por otros, varios", afirma el profesor principal y jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi.



Para la mayoría de expertos en comercio internacional, en este tipo de conflictos no existen ganadores. "Las guerras comerciales llevan a un proteccionismo más alto de lo normal, aíslan más a los países uno de otros, y terminan perjudicando a las economías involucradas", sostiene Parodi.



¿China y Estados Unidos han iniciado una guerra comercial?



Los anuncios de Trump y las represalias de China hacen pensar que sí. Sin embargo, según Parodi, una guerra comercial usualmente termina involucrando a varios países, en un proceso extenso. Así ocurrió, por ejemplo, tras la crisis económica de 1929.



De igual manera, para ‎el director general de la Escuela de Postgrado de USIL y vicepresidente del World Trade Center Perú, Juan Carlos Mathews, el conflicto aún no llega a ser catalogado como una guerra comercial, sino más bien de una situación de ataque y respuesta.



"China se ha sentido agredida y quiere responder de la misma forma. Está viendo qué productos estadounidense son sensibles para perjudicarlos. Las retaliaciones generan distorsiones en el comercio, pero no es la primera vez que ocurre. Sería una guerra comercial si se masifica y tiene consecuencias mayores, como si más países se meten al conflicto", afirma Mathews.



De igual manera, para Rafael Zacnich, economista jefe de Cómex Perú, el tema ha quedado en el golpe y contragolpe, en una suerte de empate "1-1". "Para que sea una guerra tendría que haber idas y venidas constantes respecto a todo el capítulo arancelario de sus productos", afirma."Tendría que durar algunos años. Por ahora ha quedado en nada".



En ese sentido, estamos ahora ante el potencial primer capítulo de una larga telenovela, pero aún es incierto si está seguirá desarrollándose. Y también queda pendiente ver si muchas de las amenazas retóricas que han lanzado ambos países llegan a desplegarse realmente.



¿Hay posibilidades que más países se vean involucrados?



Sí, y de hecho Donald Trump ha sido explícito en cuanto a la intención de que la Unión Europea se una también a su cruzada. Ello explicaría que las economías del viejo continente hayan sido excluidas del alza arancelaria al acero y el aluminio por parte de EE.UU., la medida que disparó esta saga de conflictos.



De hecho, otros países aliados de EE.UU., como México, Corea del Sur, Argentina, Brasil, Australia y Canadá también fueron eximidos de los nuevos aranceles al acero y el aluminio. En ese contexto, Trump buscará convencer a los mandatarios de la región reunidos en la Cumbre de las Américas a celebrarse la próxima semana en Lima de que Estados Unidos, y no China, debería ser el socio comercial preferente de América Latina, dijo un alto funcionario del Gobierno norteamericano.



¿Qué busca Estados Unidos con este conflicto?



Como señalamos, Estados Unidos tiene un déficit comercial con China que asciende a US$375 mil millones. Trump considera esto una "derrota" para su país, la cual justifica las medidas y amenazas en las que se ha prodigado en las últimas dos semanas, recogiendo el discurso proteccionista que marcó su campaña presidencial.



Sin embargo, en el discurso oficial de EE.UU. han aparecido otras motivaciones. En el caso de los aranceles al acero y el aluminio, el argumento ha sido la seguridad nacional, por la relevancia de dichos materiales para la industria de la defensa. Y en las medidas específicas contra China, Trump ha dicho que responden también a los conflictos que EE.UU. tiene con ese país en temas de propiedad intelectual.



"Trump está buscando condiciones para sentar a China a negociar. Y con la excusa de la seguridad nacional, han impuesto aranceles", explicó Carlos Posada, exviceministro de Comercio Exterior y director del Instituto de Investigación de la Cámara de Comercio de Lima.



"Estamos a inicios de una guerra comercial o frente al inicio de una negociación. EE.UU. está probando fuerzas para sentarse a negociar y restringir voluntariamente las importaciones, como recientemente hizo con Corea del Sur", comentó Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay a CNN.



¿Qué efectos ha tenido en el mundo?

La imposición de aranceles chinos ha sido estratégica: ha apuntado a estados norteamericanos que apoyaron a Trump durante su campaña presidencial. Así, por ejemplo, los aranceles a la soya, un cultivo comercial para gran parte del Medio Oeste de EE.UU., podrían afectar a las principales carreras del Senado en Dakota del Norte y Ohio, según CNN.



Por otro lado, de acuerdo a un reporte de Bloomberg, los inversionistas en el mercado accionario de México obtuvieron un respiro el miércoles, luego de que la tensión comercial le quitara la atención a la postura proteccionista de Trump hacia el vecino del sur de su país.



"Las acciones mexicanas subieron 1,7%, frente a las pérdidas en otros mercados mundiales de acciones provocadas por el temor de que las tensiones puedan aumentar entre Estados Unidos y China. El índice de referencia IPC [es el principal indicador de rendimiento del mercado accionario mexicano] ascendió 3,6% en los últimos dos días, la mayor alza desde enero de 2017", se informó en el reporte.



Argentina y Brasil también serían mercados beneficiados que podrían empezar a vender soya a China, ante un eventual retiro de EE.UU.



Por el lado de los mercados, según Bloomberg, las acciones estadounidenses subieron por tercer día consecutivo luego que funcionarios de la Casa Blanca indicaran que las duras declaraciones del presidente sobre comercio no conducirán a aranceles que perjudiquen el crecimiento.



El índice S&P 500, por su lado, cerró en el nivel más alto en más de dos semanas. El dólar se fortaleció por tercera ocasión esta semana, mientras que el rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años vio un aumento de 2,83%.



Asimismo, las acciones europeas saltaron el jueves a su nivel más alto en más de dos semanas, "gracias a que los inversores volvieron a apostar por activos de riesgo al aplacarse las preocupaciones en torno a las tensiones comerciales entre las potencias globales", afirma Reuters.



El índice STOXX 600 subió un 2,4%, registrando su mejor desempeño desde junio del 2016, impulsado por los sectores financiero e industriales y encabezando una ola de ganancias en las bolsas globales.