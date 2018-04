EE.UU. versus China: Navegar las declaraciones es peligroso

“No sobrerreaccionen”, dijo el principal asesor económico del presidente Donald Trump a los inversionistas cuando la semana pasada las acciones en los mercados estadounidenses caían con fuerza por preocupaciones sobre el plan del gobierno de fijar aranceles a bienes chinos por unos US$50.000 millones.



Wall Street pareció recobrar el ánimo ante las palabras de calma del director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, en una entrevista con la cadena Fox en su primera semana en el cargo y el mercado revirtió las bajas. El promedio industrial Dow Jones rebotó más de 700 puntos desde el mínimo del día.



Esa confianza pareció engañosa un día después, cuando Trump -aparentemente sin conocimiento de Kudlow- dijo que había ordenado aranceles adicionales por US$100.000 millones sobre productos chinos. Las acciones volvieron a precipitarse, con un desplome de unos 600 puntos en el Dow.



Esta no es la primera vez que operadores e inversionistas quedan atrapados en un giro de 180 grados en la política de Trump, pero Wall Street podría tener que tornarse más selectivo en términos de qué declaraciones, y de quién, va a oír.



“Normalmente hay mucha más cohesión en los mensajes entre la Casa Blanca y los mercados”, dijo Nicholas Colas, cofundador de DataTrek Research. “Ciertamente está administración está tomando un enfoque totalmente diferente. Ha sido mucho más volátil tratar de entender qué quieren decirnos”.



Como los cambios en la Casa Blanca ya ocurren regularmente, los inversores han tomado decisiones costosas basadas en las palabras de una puerta giratoria de asesores y funcionarios.



Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia, dijo que había algo de “acción de policía bueno, policía malo” entre el presidente y sus asesores.



“Obviamente uno escucha a los dos y uno espera que eventualmente prevalezcan las cabezas más frías”, dijo Tuz. “Hace que uno se siente sobre las manos un poco más y no tome ninguna decisión que pueda resultar perjudicial en caso de que estos aranceles realmente se apliquen”.



Unas ideas y vueltas similares han ocurrido con el dólar. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo en enero que él estaba satisfecho con una moneda más débil, pero Trump sostuvo que él quería un dólar más fuerte, y luego Kudlow, en marzo, comentó que él desearía a la divisa “un poco más fuerte de lo que está actualmente”. El dólar sufrió altibajos.

consecuencias El ruido crea volatilidad

Si bien los inversores de largo plazo tienen dificultades para navegar, la alta volatilidad que han producido los comentarios sobre el comercio podría ser beneficiosa para los operadores que tienen posiciones cortas en volatilidad más alta.



“No creo que uno realmente quiera cambiar las carteras en base a este tipo de volatilidad”, dijo Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Asset Management en Chicago. “Este es un mercado para los operadores, no para los inversores”.



El principal índice de volatilidad de Wall Street, el CBOE VIX, ha trepado hacia el nivel de 20, que los analistas observan de cerca.



“Cualquier estilo de inversión que depende de la volatilidad ahora debería estar volviendo a la vida, ya seas un operador de opciones o un fondo de cobertura que sigue la tendencia, necesitas volatilidad para ganar dinero, y la tienes ahora”, agregó Colas.



A medida que escala la retórica comercial, los inversores intentan definir cuál será el panorama final, si una guerra comercial abierta o simplemente unos cruces de palabras que llevan a negociaciones - y eso está ocasionando cierta inacción.



Si los comentarios del viernes del Ministerio de Comercio de China son un indicio, entonces vendría una escalada. Ese despacho advirtió que bajo las condiciones actuales, ambas partes no podían mantener negociaciones.



“Nunca he suscrito la teoría de que esto es algún posicionamiento para tener una mejor postura de negociación”, dijo Oliver Pursche, vicepresidente y estratega jefe de Bruderman Asset Management en Nueva York, quien no cambiará su estrategia de inversión sobre la base de la retórica reciente. “Lo veo de una forma un poco más crítica y cautelosa que eso”.



Trump mismo parece resignado a la idea de que toda la discusión comercial podría afectar seriamente al mercado bursátil que él mismo elogió.



En una entrevista con la radio WABC el viernes, sostuvo: “No estoy diciendo que no causará un poco de daño, pero el mercado ha subido 40 ó 42 %, así que podríamos perder un poco de eso. Pero vamos a tener un país mucho más fuerte cuando esto termine”.