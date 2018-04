EEUU anunció aranceles por US$ 50.000 millones a importaciones chinas

El gobierno de Donald Trump redobló el martes la apuesta en la creciente disputa comercial con China al anunciar aranceles del 25% para unos 1.300 productos industriales, de tecnología, transporte y medicina para obligar a un cambio en las políticas de propiedad intelectual de Pekín.



La Oficina del Representante Comercial (USTR por su sigla en inglés) presentó una lista que representan unos US$ 50.000 millones de importaciones anuales que podrían golpear cadenas de suministro de varias manufactureras estadounidenses. La lista va de químicos a motocicletas y dispositivos dentales.



La publicación de la lista de aranceles da inicio a un periodo de comentarios y consultas público que se prevé se prolongará unos dos meses, tras el cual la USTR emitiría una "resolución final" sobre la lista. La autoridad programó una audiencia pública el 15 de mayo sobre los aranceles.



La USTR dijo que los aranceles se propusieron "en respuesta a las políticas de China que obligan a las empresas estadounidenses a transferir su tecnología y propiedad intelectual a las empresas nacionales chinas".



La agencia agregó que las políticas del gigante asiático "refuerzan la intención declarada de China de apoderarse del liderazgo económico en tecnología avanzada como se establece en sus planes industriales, como 'Made in China 2025'".



China niega que sus leyes demanden transferencias de tecnología y ha amenazado con sanciones comerciales que podrían impactar a la soja, los aviones o el equipamiento pesado de producción estadounidense. La disputa hace temer una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.



La lista de Estados Unidos se centra en gran medida en productos de tecnología avanzada que se benefician del programa "Made in China 2025" del Gobierno chino, que apunta a reemplazar importaciones de tecnología avanzada con productos nacionales y construir una posición dominante en industrias futuras.



El programa 2025 impulsado por el Estado chino apunta a 10 industrias estratégicas: tecnología avanzada de la información, robótica, aviones, vehículos de nueva energía, productos farmacéuticos, equipos de energía eléctrica, materiales avanzados, maquinaria agrícola, construcción naval e ingeniería marina, y equipos ferroviarios avanzados.