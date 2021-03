Pronostican que habrá un efecto económico “devastador” por el COVID-19 en los próximos 12 a 18 meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gerente general de BID Invest, James Scriven, considera que el efecto económico de la “tormenta perfecta” que ha sacudido en los últimos 12 meses a Latinoamérica no se verá hasta dentro de al menos un año, pero los indicadores apuntan a que será “devastador y desproporcionado”.

Scriven aseguró en declaraciones a EFE que BID Invest, el brazo para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “es parte de la solución, que tendrá que ser verde e inclusiva”.



“Tenemos una oportunidad muy grande de reequilibrar nuestras economías. Cualquier bibliografía demuestra que la inclusión de mujeres tiene un impacto exponencial sobre nuestras economías”, dijo Scriven, quien se encuentra en la ciudad colombiana de Barranquilla para participar en la asamblea anual del BID.

“También hay que hacer un trabajo mucho más inclusivo de minorías que no han sido beneficiadas en el pasado. Un 20% de la población latinoamericana es afrodescendiente. Trabajar junto con esas comunidades y proporcionar más acceso a financiamiento, es parte de nuestra iniciativa verde e inclusiva”, explicó.



La pandemia ha sido “un huracán que pasó por la región y que se ha sumado a la peor temporada de huracanes de El Caribe y Centroamérica así como a la crisis migratoria que sigue existiendo en la región. Se ha producido una ‘tormenta perfecta’ y todo el Grupo BID está volcado absolutamente para poder ayudar a nuestros países”, declaró Scriven.



“Los indicadores señalan el efecto devastador y desproporcionado que está teniendo la pandemia en nuestra región”, añadió.

Aunque el BID dará a conocer su tradicional informe macroeconómico que ofrecerá al detalle los indicadores de la situación, Scriven dijo a EFE que la realidad a la que se enfrenta la región es algo que nunca se había producido con anterioridad.



“No creo que haya visto una crisis de esta magnitud en los más de 60 años del Grupo BID. No hay ningún ejemplo. Ha habido crisis puntuales en algunos países pero nunca en los 26 países que conglomeran el Grupo BID”, explicó.



Unas “118 millones de mujeres y niñas van a entrar en la pobreza a raíz de la pandemia. Los indicadores de pobreza son extremadamente alarmantes”, añadió Scriven.

Scriven incidió que mientras que los países empiezan a pasar la página de la crisis sanitaria, con la llegada de las vacunas para combatir la pandemia, “el impacto de la crisis económica no lo hemos visto todavía. En mi estimación el impacto profundo económico lo vamos a ver en el próximo año o 18 meses”.



“Sobre el papel de BID Invest hay varias frases, pero hay una que me gustaría destacar: esta va a ser una recuperación liderada por el sector privado”, declaró Scriven. “Internamente utilizamos mucho el concepto de ‘construir de nuevo mejor’”, agregó.

“La situación fiscal y los temas sociales van a ser la gran prioridad de los países y es por esto que algunos no van a tener el espacio o el foco para estar concentrados en la recuperación económica. Muchos de los países, y de forma acertada, están focalizados en contener el problema sanitario y vacunar a las poblaciones. Y como ciudadano latinoamericano, aplaudo ese esfuerzo de todos los gobiernos”, continuó.



“Pero también hay inversiones de mediano y largo plazo que requieren hacerse y que varios de los países no van tener espacio para poder hacerlo. Y es por eso un pedido del presidente Mauricio Claver-Carone de que el BID, como grupo, tenga un rol más importante”, concluyó.

Históricamente BID Invest movilizaba entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones al año.



“El año pasado hicimos US$ 9.000 millones y este año pensamos hacer entre US$ 9.000 millones y US$ 10.000 millones”, dijo.



Scriven también señaló que BID Invest seguirá concentrado en tres grandes sectores: financiero, corporativo e infraestructura de energía.



Sobre el sector financiero, Scriven señaló que “dándole financiamiento a varios bancos de la región, este llega a mipymes, que son la columna vertebral de cualquier economía latinoamericana”.



“El sector corporativo, que incluye manufactura, agroindustria, turismo y telecomunicaciones, es un sector generador de empleo y queremos seguir trabajando con él para seguir reactivando y generando nuevos trabajos. Y la infraestructura de energía es un sector que requiere que se invierta el doble de lo que hace ahora”, explicó finalmente. (En base a EFE)