Los efectos del nuevo tratado en México

El incipiente mercado de comercio electrónico en México puede beneficiarse de un pacto comercial con el gobierno de Donald Trump que duplica el valor de los bienes que pueden ser importados sin impuestos desde Estados Unidos, dijeron expertos y firmas de negocios en línea.

Ambos llegaron hace días a un acuerdo bilateral como parte de las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero las conversaciones con Canadá, el otro país en el pacto, culminaron el viernes por la tarde sin una definición.



El acuerdo entre Estados Unidos y su vecino del sur llevaría a México a duplicar el límite mínimo de envío libre de impuestos a US$ 100, un paso que debería beneficiar tanto a las empresas de entrega como a las minoristas en línea como Amazon .



“Es un gran paso, para nosotros, como líderes del Internet”, dijo Enrique Culebro, presidente de la asociación de Internet de México, que representa a Amazon, Wal-Mart de México y varios servicios en línea. “Tenemos mucho optimismo de lo que va a significar esto para la economía digital”, agregó.

RELACIONADAS Canadá va a discutir tratado con advertencia By EL PAIS Canadá va a discutir tratado con advertencia Canadá va a discutir tratado con advertencia Trump logra acuerdo por comercio con México By EL PAIS Trump logra acuerdo por comercio con México Trump logra acuerdo por comercio con México

El mercado de servicios en línea en México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, está previsto que represente unos US$ 7.000 millones en 2018, según la firma de investigación de mercado Euromonitor International, aunque esa cifra equivale a una pequeña fracción de las ventas minoristas. Meses antes del acuerdo, la empresa había estimado que el valor llegaría a US$ 14.000 millones para 2022.



El límite de US$ 100 está muy por debajo del objetivo de US$ 800 que Estados Unidos había propuesto originalmente en sus esfuerzos para renovar el TLCAN.



Pero facilitará que Amazon y otras plataformas en línea ofrezcan una gama de productos a los consumidores mexicanos, y podría ver un aumento en las ventas de productos especializados de Estados Unidos con un precio inferior a US$ 100, dijo Carlos Hermosillo, analista de la casa de bolsa Actinver.



“Lo más probable es que amplíe el atractivo para el mercado internacional”, dijo.



El gigante del comercio electrónico eBay, así como la firma de comercio electrónico Mercado Libre, celebraron la modificación.