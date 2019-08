¿Qué es el EFTA? El bloque con el que Mercosur cerró un acuerdo comercial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El viernes 23 de agosto se cerraron las negociaciones entre Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y ayer las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron las características del acuerdo comercial.



Resta que ambos bloques, uno conformado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; y el otro por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, firmen.



Cuando esté sellado el acuerdo, se conformará un mercado que tiene 14 millones de habitantes y un comercio que se estima ronda en los US$ 7.000 millones al año, explicó el canciller Rodolfo Nin Novoa.



¿Qué es EFTA?

EFTA es una organización integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El bloque se creó en 1960 para promocionar el libre intercambio y la integración económica de sus entonces miembros: Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Nació para competir con la Unión Europea y cada uno de los países miembros conserva sus monedas oficiales.



A la organización han entrado y salido países desde su fundación. Por un lado, Austria (en 1995), Dinamarca (en 1972), Reino Unido (en 1972), Portugal (en 1986) y Suecia (en 1995) abandonaron el bloque para pasar a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, Islandia entró a la agrupación en 1970 y Liechtenstein en 1991. En el caso de Finlandia, ingresó en 1961 y salió en 1995.



¿Qué se sabe hasta ahora del acuerdo?

Desde enero de 2017 y luego de dos años y medio y 10 rondas de negociaciones, se concretaron las negociaciones, explicó Nin Novoa. En cuanto a materia de compras públicas, “ambos bloques preservan el espacio para el desarrollo de políticas públicas en materia de desarrollo con preferencias”, aclaró el canciller. Un ejemplo de esto es darle mayor prioridad a “la mano de obra local para el desarrollo de esas políticas”, agregó.



En cuanto a la propiedad intelectual, “no hay ninguna disposición que vaya más allá de la legislación nacional y que no obliga en absoluto a que Uruguay asuma nuevos compromisos”, expresó.



Entre otras cosas, el acuerdo cubre temas arancelarios, compras gubernamentales, comercio de servicios, propiedad intelectual, facilitación del comercio, desarrollo sostenible, competencia, inversiones y defensa comercial.



Los productos que ingresarán con tasa preferencial serán: carne bovina, carne de pollo, miel, vinos, maíz, y aceites vegetales. Al igual que en el acuerdo con la Unión Europea, este entrará en vigencia de forma bilateral.



Foto: El País

¿Cómo beneficia a Uruguay el acuerdo?

A pesar de que el acuerdo es de Mercosur, Uruguay “es el que queda en mejores condiciones por lejos”, si se compara con los otros miembros del bloque, según la embajadora Valeria Csukasi. Esto se debe a que en Suiza y Noruega el principal proveedor de la organización es Uruguay, explicó.



El comercio de carne con Suiza se verá beneficiado según la embajadora ya que le da al Mercosur “una cuota de 3.000 toneladas peso producto” que estará disponible una vez que el acuerdo entre en vigor. Este no tendrá aranceles y será “sin especificación de producto, es decir, cualquier tipo de carne”. A su vez, Csukasi explicó que este alimento representa el 75% de lo que ya vende Mercosur a Suiza.



Por otro lado, Suiza brindará la posibilidad de acceder a una “cuota que tiene ya consolidada a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 22.000 toneladas sin pagar aranceles”. Uruguay hoy en día paga entre un 14% y un 30% de arancel pero, a partir de dicho acuerdo con EFTA, los exportadores uruguayos podrán competir con otros países en “mejores condiciones”, expresó.



El sector de la carne también se verá beneficiado con Noruega. Dentro del acuerdo se determinó una cuota de 665 toneladas peso carcasa para Mercosur. “Lo que importa Noruega al año son 1.100 toneladas, o sea, que también es significativo”.



¿Qué le exporta Uruguay a EFTA?

Dentro del bloque, Suiza es el país que importa el mayor valor en productos desde Uruguay. Con un total de US$ 50.744.000 en 2018 los productos son perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, carne, y despojos comestibles.



Noruega, durante el 2018, importó de Uruguay US$ 44.399.000 en residuos y desperdicios de la industria alimentaria, forraje animal preparado, y, al igual que Suiza, carne y despojos comestibles.



El tercero en relación al valor de importaciones es Islandia con un total de US$ 53.000 en 2018. Las frutas y nueces comestibles como la cáscara de cítricos o melones es la mayor parte de la exportación por US$ 48.000.



¿Qué importa Uruguay de los países integrantes de EFTA?



Uruguay importó de Noruega US$ 87.272.000 en productos durante el 2018. Este valor corresponde a mercadería dentro de la categoría combustibles industriales, aceites minerales, productos de destilación, entre otros.



El segundo país del bloque del que Uruguay trae mercadería es Suiza. En el correr del año pasado el valor de la importación fue de US$ 75.493.000. Los productos principales fueron los relacionados al mercado farmacéutico, los fertilizadores, y maquinaria, reactores nucleares, calderas, entre otros.



En tercer lugar se encuentra Islandia con US$ 24.000 en 2018. Los datos fueron tomados de la plataforma de comercio internacional Trade Map y no tiene los datos de Liechtenstein.