Ejecución de obras récord de la CVU en 2017

"Destaca significativamente" lo ocurrido con la Corporación Vial del Uruguay (CVU) —empresa privada propiedad de la CND que tiene la concesión de 2.600 kilómetros de rutas nacionales—, que alcanzó "un récord histórico de inversión" con US$ 318 millones distribuidos entre 120 contratos de obra, informó la CND en su web. A dicho monto invertido por la CVU, deben sumarse US$ 31 millones en otros rubros, como la operación y mantenimiento de los peajes.

La nota de la CND subraya como "un hito significativo" la emisión de títulos de deuda que concretó la CVU en abril del año pasado, cuando colocó US$ 100 millones "destinados a cubrir parcialmente las necesidades de financiamiento originadas por este volumen récord de ejecución".

La CND a través del fiduciario financiero Conafin Afisa brinda asesoramiento, estructura y administra fideicomisos y fondos que operan como instrumento para la financiación de obras públicas. Bajo dicho rol, en 2017 ejecutó proyectos por más de US$ 45 millones vinculados al desarrollo de infraestructura educativa para la ANEP, el INAU, la UTEC y la UdelaR. "Este año la CND culminó 44 obras para estos fideicomisos en Canelones, Durazno, Maldonado, Montevideo, Tacuarembó y San José, y realizó 97 llamados a ofertas en Artigas, Canelones, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y Soriano", detalló el organismo.

Asimismo, informó que gestionó otros 30 proyectos e incorporó nueve programas de obras a su cartera en rubros como vialidad, desarrollos inmobiliarios, salud, vivienda y logística, entre otros. Puntualmente, la CND destaca "la finalización del edificio anexo a la Torre Ejecutiva por un monto cercano a US$ 10 millones, la obra del nuevo sanatorio del Banco de Seguros del Estado a ser inaugurada en 2018 y cuyo costo ronda los US$ 28 millones, y la gestión exitosa del financiamiento para el Antel Arena por un monto de US$ 58 millones".