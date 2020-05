Un 67% de los ejecutivos uruguayos cree que el impacto negativo del COVID-19 durará seis meses o menos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno confirmó los primeros cuatro casos de COVID-19 en Uruguay el 13 de marzo. Desde ese entonces, uno de los sectores que recibió un mayor golpe fue el empresarial. Un 63% de los ejecutivos cree que serán muy significativos los efectos negativos sobre sus empresas, según una encuesta de Exante divulgada este miércoles. Luego, un 28% expresó que serán algo significativos y un 9% poco significativos.

La encuesta Expectativas empresariales se realizó del 1° al 27 de abril y contó con la participación de 292 gerentes y altos ejecutivos de compañías instaladas en Uruguay.

No todos los sectores prevén el mismo nivel de impacto. En el comercio un 84% proyecta efectos negativos muy significativos. En el lado contrario, los que creen que habrá un golpe poco significativo son agroindustria y agronegocios con 26% e industria con 12%.

Por otra parte, dos de cada tres ejecutivos espera que sus ventas caigan al menos un 10%. Sin embargo, sobre cuán duradero va a ser el impacto negativo en la actividad de la empresa, un 67% cree durará seis meses o menos.



En relación al presupuesto de inversiones para el presente año, un 76% planea reducirlo. A su vez, un 27,2% hará un recorte de más del 50%.

“Como era esperable en esta situación de crisis sanitaria, se registró un aumento significativo de las percepciones negativas respecto de la evolución reciente de la economía”, dice el informe. No obstante, “la evaluación de los ejecutivos sobre el actual clima de negocios mejoró sensiblemente respecto a ediciones pasadas”.



El nivel de empleo dentro de las compañías es otro de los puntos que tocó la encuesta. Un 50% de los ejecutivos contestó que no variará y un 11% que aumentará en su empresa. Sin embargo, un 39 contó que disminuirá.



En otro orden, se preguntó sobre el nivel de aprobación de la gestión de diferentes gobiernos. En el caso del expresidente Tabaré Vázquez, tres de cada cuatro ejecutivos la desaprueba al final de su mandato.



Algo muy diferente sucede con la evaluación del actual presidente Luis Lacalle Pou: un 91,7% aprueba los primeros pasos del nuevo gobierno. Luego, un 7,9% no aprueba ni desaprueba y solo un 0,4% la desaprueba.



“En el singular contexto de crisis sanitaria (en el cual en todo el mundo tendió a observarse un incremento de la popularidad de los gobernantes), se trata de un nivel de aprobación muy superior al que recogió la encuesta de Expectativas empresariales en abril de 2015 al consultar sobre los primeros pasos del gobierno de Vázquez (54%)”, se explica.



Asimismo, “existe un amplio consenso” de que el “nuevo gobierno introducirá medidas de ajuste fiscal, siendo menos extendidas las expectativas de cambios en otros frentes de la política económica”.