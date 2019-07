Eliminación del roaming en el Mercosur: un anuncio político que las compañías telefónicas desconocen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana en la cumbre de presidentes del Mercosur en la ciudad argentina de Santa Fe, los mandatarios anunciarán la eliminación del roaming entre los países del bloque. Más allá del anuncio político, a nivel local, las tres operadoras telefónicas -Antel, Claro y Movistar- manifestaron a El País no tener conocimiento sobre la medida que pretende implementarse a nivel regional.

El proyecto establece que -al igual que ya ocurre en Europa- los habitantes de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil puedan utilizar sus teléfonos móviles en cualquiera de estos territorios sin tener que asumir costos adicionales.



Si bien aún no se conocen los detalles de la medida, el medio argentino El Cronista publicó en base a fuentes del gobierno del país vecino que el acuerdo incluirá -al igual que uno reciente firmado entre Argentina y Chile- tanto el roaming de voz (llamadas entrantes y salientes) y mensajes de texto, como el uso de datos (Internet).



Mientras tanto, a nivel local las empresas de telefonía esperan la confirmación de esto último, un aspecto clave para evaluar el impacto de la medida.



El director de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya, dijo a El País que el anuncio “es una buena noticia para los consumidores” dado que implica una reducción de costos en la itinerancia (roaming) al viajar. “Se van a poder utilizar los teléfonos sin el temor a que después tengas una factura impagable”, señaló.



Luego de oficializarse el acuerdo, cada Parlamento del Mercosur deberá ratificar la medida, lo que se estima puede llevar unos dos años.



Operadoras locales.

La novedad de la medida -en caso de aprobarse tal como se informó- sería la obligatoriedad legal para todas las telefónicas de eliminar el cobro adicional por el servicio de roaming.



Sin embargo, a nivel local y como respuesta a una estrategia comercial, la empresa Claro hace ya dos años que no cobra a sus clientes por el uso del servicio en América y desde hace cuatro meses incluyó a Europa.



“La valoración por parte de los clientes fue tremenda. Lo que nosotros asumimos fue el costo del servicio, no hicimos ninguna negociación por detrás con ninguna empresa”, indicó a El País su gerente de Marketing, Sebastián Aguiar.



Respecto al potencial anuncio del Mercosur, Aguiar señaló que “está en el plano de las hipótesis” porque no conocen más detalles que lo que ha trascendido públicamente.

Aún no se conocen detalles de la medida. Foto: Shutterstock

A su vez, consideró que la implementación “llevará al menos dos años”, dado que “lo más difícil” va a ser la negociación entre las empresas de cada país para anular los costos.



En el caso de Movistar, tampoco conocen mayores detalles del acuerdo y, según indicó Fernando Leis, director de Marketing de la compañía, no han recibido “ninguna comunicación oficial” sobre la medida.



Igualmente, la telefónica ofrece desde el año pasado una nueva oferta que ya considera el servicio de roaming sin costo en destinos tanto del Mercosur, como de América, Europa y Oceanía. Este beneficio rige para los clientes actuales que pasen a un “plan gigante full” o para nuevos clientes que decidan incorporarse a Movistar.



Asimismo, el director de Antel, Gustavo Delgado, dijo a El País que el acuerdo “es un proyecto viable”, pero que a nivel del directorio del ente “no se ha tratado el tema”. Al igual que Claro y Movistar, la empresa estatal también ofrece un servicio de roaming sin costo, solo para aquellos clientes que viajen a Argentina y se conecten a la red de la firma Personal.

Gustavo Delgado, director de Antel. Foto: Fernando Ponzetto

Según indicó Delgado, la posición de la empresa es “facilitarle todas las herramientas posibles a sus clientes” y señaló que si bien aún no se ha evaluado el proyecto, cuando se haga “va a tener un tratamiento rapidísimo siempre y cuando la contrapartida, es decir las condiciones para las empresas de los cuatro países, sean las mismas”.



En relación a la importancia que hoy tiene la recaudación por roaming para Antel, Delgado dijo que “es importante porque la gente viaja cada vez más”. Pero aclaró que “para saber realmente de qué volúmenes estamos hablando y para poder valorar la importancia del tema, tenemos que saber si estamos hablando solo de roaming de voz o de datos también”, indicó.



Leis había dicho el año pasado que los cargos por roaming son “un servicio de valor agregado relevante” para Movistar.



Por su parte, el exdirector de Telecomunicaciones y actual director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, consideró que las empresas a nivel mundial “van camino a eliminar el servicio del roaming” y que “lo único” que viene a regular el proyecto del Mercosur es la obligación: “no (lo hacen) porque quieran o les parezca mejor, sino por una ley”. Asimismo, Gómez dijo que si el proyecto no incluye el roaming de datos, “la medida casi no tendrá efecto”.



En abril, el Parlamento del Mercosur (Parlasur), con sede en Montevideo, había aprobado una recomendación en la que exhortaba a determinar “las medidas necesarias para la eliminación de los costos del servicio de itinerancia por el uso de roaming” en los países del bloque.



El costo de roaming “es por demás excesivo en determinados países” y su eliminación implicaría un aumento del flujo de comunicaciones “trayendo consigo un beneficio importante”, decía el texto.