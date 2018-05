Elon Musk avisa a los trabajadores de Tesla que habrá una reorganización

El presidente ejecutivo de Tesla Inc. dijo el lunes a los empleados que la compañía está en una "reorganización completa", cuando enfrenta problemas de producción, el éxodo de ejecutivos y dos accidentes la semana pasada de sus autos eléctricos autónomos.



Elon Musk dijo en un correo electrónico que estaba "aplanando la estructura de gestión para mejorar la comunicación", combinando funciones y recortando actividades "no vitales para el éxito de nuestra misión".



La compañía confirmó el texto del que informó previamente el Wall Street Journal.



Las acciones de Tesla cayeron el lunes un 2,9% a US$ 291,97.



Ejecutivos de alto rango de Tesla se han ido o han reducido su tiempo de trabajo. Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet Inc., dijo el domingo que Matthew Schwall se había unido a la compañía desde Tesla, donde era el principal contacto técnico del fabricante de automóviles eléctricos con los investigadores de seguridad de Estados Unidos.



Tesla dijo la semana pasada que Doug Field, vicepresidente senior de ingeniería, se tomaba un descanso para recuperar energía.