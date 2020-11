Elon Musk superó a Bill Gates y se convirtió en la segunda persona más rica del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Elon Musk, el fundador de la firma de autos eléctricos Tesla, superó a Bill Gates en la clasificación de personas más ricas del mundo que realiza la agencia Bloomberg.

Según la lista divulgada, la fortuna de este empresario de 49 años nacido en Sudáfrica creció US$ 7.240 millones el lunes, en una sola jornada, para ubicarse en US$ 128.000 millones .



El empresario ultramediático, también cofundador de la firma espacial SpaceX, había superado hace algunas semanas al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y a Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH.



Jeff Bezos, fundador de la gigante de distribución en línea Amazon, sigue siendo el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en US$ 182.000 millones.



Bill Gates, por años el más rico del planeta, contabiliza US$ 127.700 millones. El cofundador de Microsoft se alejó del tope de esa lista pues dedica una parte sustancial de su fortuna a la fundación Bill y Melinda Gates.

Los ricos, todavía más ricos.

Según Bloomberg, los más ricos vieron su fortuna crecer US$ 1,3 billones desde enero, un 23%, cuando la pandemia de coronavirus provocó un frenazo de la economía mundial y causó millones de despidos y una ola de quiebras de empresas en Estados Unidos.



El ascenso fulgurante de Musk entre las grandes fortunas está vinculado a la disparada del título de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos, en Wall Street.



En lo que va del año la acción ganó más de 500% y la firma tiene unos US$ 495.000 millones de capitalización bursátil. Eso permitió a Musk, con 18% de la empresa, ganar US$ 100.000 millones en igual período.



Ese grupo se volvió rentable y ganó dinero en los últimos cinco trimestres.



Su acción subió en las últimas semanas por la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien prometió favorecer el desarrollo de vehículos eléctricos en Estados Unidos, y también por el anuncio del próximo ingreso del grupo al prestigioso índice S&P 500 de las mayores empresas en Wall Street.



Integrar ese índice permitirá a Tesla que sus acciones sean sistemáticamente integradas en muchos productos financieros que siguen mecánicamente las fluctuaciones del S&P 500, como los ETF, que deberían darle todavía más perspectiva al título.



Aunque producen más vehículos, los fabricantes tradicionales como General Motors y Ford valen en bolsa US$ 64.000 millones y US$ 35.000 millones, respectivamente.