Emisión del tren de UPM duplicó la oferta

Con una demanda que más que duplicó la oferta, se concretó ayer la emisión del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central, que embolsó unos US$ 350 millones para financiar parte de las obras ferroviarias que utilizará UPM 2 para conectar Paso de los Toros con Montevideo.

La demanda por los certificados alcanzó US$ 766 millones (120% superior a la oferta) y la colocación realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) fue por el equivalente a 3.000 millones de Unidades Indexadas (UI) -US$ 350 millones.



Los inversores mayoristas demandaron US$ 699,1 millones y se llegaron a adjudicar 2.850 millones de UI (US$ 332,5 millones). Para el tramo minorista se reservó el 5% de la emisión (unos US$ 17,5 millones) y la demanda superó en más de tres veces la oferta.



La emisión realizada por CAF-Banco de Desarrollo a través de su administradora de activos, se transformó en la mayor emisión de un privado este año en el mercado de valores local.



Los certificados en UI son a 20 años, con un rendimiento esperado en torno al 5% anual (es tasa variable), pagos de intereses trimestrales desde el comienzo y amortizaciones a partir del cuarto año, además de una opción de rescate en el año cuatro a precio 100 (bajo determinadas condiciones).



El denominado “tren de UPM” que se estima quedará listo en unos 36 meses, tiene un costo aproximado de US$ 1.100 millones y además de con el dinero del fideicomiso se financiará con créditos directos de la CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de bancos privados internacionales y capital de las empresas accionistas.



El proyecto se realiza mediante el sistema de Participación Público-Privada (PPP) -que supone que el privado se encargue del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de las vías férreas- y fue adjudicado al consorcio Grupo Vía Central, conformado por Sacyr (40%), NGE (27%), Saceem (27%) y Berkes (6%).



Días atrás El País dio cuenta de la fuerte demanda mayorista producto de que la emisión estaba “validada por las AFAP”, lo que además daba garantías para el ingreso de inversores minoristas.