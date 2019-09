Emiten fideicomiso para el Ferrocarril Central por US$ 350 millones y se puede invertir con $ 42.800

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La próxima semana el mercado de valores uruguayo tendrá la emisión de deuda, por parte de un privado, más grande del año. Se trata del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central para financiar parte de la obra del denominado “tren de UPM”.

El fideicomiso emitirá certificados de participación por 3.000 millones de Unidades Indexadas (UI) a la inflación -unos US$ 350 millones- a 20 años de plazo. El rendimiento esperado es variable, en el entorno de 5% anual. Tendrá pagos de intereses trimestrales a partir del cuarto año y tiene una opción de rescate en el año cuatro a precio 100.



La emisión se hará en dos tramos, uno para pequeños ahorristas y otro para inversores institucionales. En el caso del tramo minorista, se colocarán títulos por 150 millones de UI (unos US$ 17 millones) y se podrá entrar con un mínimo de 10.000 UI (unos $ 42.800). En caso de no colocarse totalmente, el remanente pasará al segmento mayorista.



Los títulos tienen una calificación de BBB (uy) para CARE Calificadora de Riesgo y de BBB+ para Fix SCR Uruguay (filial de FitchRatings).



El proyecto del Ferrocarril Central es mediante Participación Público-Privada (PPP), lo que supone que el privado se encarga del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de las vías férreas que van de Montevideo a Paso de los Toros.



El consorcio Grupo Vía Central, conformado por Sacyr (de España, 40% del total), NGE (de Francia, 27%), Saceem (de Uruguay, 27%) y Berkes (de Uruguay, 6%), es el encargado del proyecto. Se estima que la obra llevará 36 meses y la puesta en servicio otros tres meses.



El proyecto tiene un costo estimado de US$ 1.100 millones y además del fideicomiso se financiará con créditos de la CAF (US$ 85 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo a través de BID Invest (US$ 300 millones), bancos comerciales (US$ 160 millones) más fondos propios y otros créditos menores.



La principal interesada en utilizar el Ferrocarril Central es la empresa finlandesa UPM que avanza en el proyecto de construir su segunda planta de celulosa en el país. No obstante, dicha compañía utilizará solo la mitad de la capacidad del ferrocarril para trasladar su carga desde la planta en Paso de los Toros al puerto de Montevideo y productos químicos desde el puerto de Montevideo a Paso de los Toros.



Según informó El País el pasado 25 de junio, hay otras empresas interesadas en utilizar este tren de carga, dado que consideran que cambiar de medio de transporte puede mejorar su eficiencia y abaratar los costos actuales del flete que pagan por la utilización de camiones. Entre ellas, están las madereras Urufor, Fymnsa y Frutifor, la de granos Kilafen y Ancap para transportar combustible.