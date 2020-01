Empleados de Boeing sobre el 737 Max: "Está diseñado por payasos supervisados por monos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mensajes internos de la aeronáutica Boeing publicados en el marco de la investigación que llevan a cabo el Congreso y Senado de Estados Unidos revelan la desconfianza de técnicos y empleados sobre la seguridad del último modelo de Boeing, el 737 Max, implicado en dos accidentes mortales en 2018 y 2019.

"El 737 Max está diseñado por payasos que a su vez están supervisados por monos", se puede leer en uno de los correos a los que ha accedido Efe y que han sido divulgados después de que el fabricante enviase en diciembre cuantiosa documentación interna a los legisladores estadounidenses que investigan el procedimiento que resultó en la puesta en servicio del 737 Max.

Los tres tomos hechos públicos con mensajes y correos electrónicos de trabajadores y técnicos previos a los accidentes y a la aprobación del Max podrían sugerir que esa puesta en servicio fue aprobada bajo falsos pretextos por la Adminitración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés).



"Aún no me ha perdonado Dios lo que cubrí el año pasado", decía uno de los mensajes, al parecer en referencia a interacciones entre el fabricante Boeing y la FAA con respecto a los problemas encontrados en los simuladores.



"¿Pondrías a tu familia en un avión entrenado en un simulador del Max?", pregunta un empleado a otro, que responde con un "no".



En un comunicado, Boeing ha señalado este jueves que el contenido de algunos mensajes son "completamente inaceptables" y no representan los "valores" de la compañía".



De esta forma, el fabricante se ha disculpado con la FAA, el Congreso y con sus clientes a la par que ha subrayado que desde entonces ha abordado cambios "significativos" para asegurar sus procesos de seguridad y organización.



Sobre las dudas en la seguridad que reflejan algunos de los correos, Boeing ha señalado que tienen plena confianza en que los simuladores del Max funcionan correctamente después de que se hayan sometido a más de veinte calificaciones regulatorias de la FAA y otros reguladores internacionales.



Asimismo, Boeing también ha anunciado que, a raíz de estos mensajes, tomará las medidas disciplinarias oportunas.



En marzo de 2019 Uruguay prohibió que los Boeing 737 MAX 8 vuelen en su espacio aéreo. La decisión –tomada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia)- fue divulgada en rueda de prensa por el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Marenco. La medida se produjo después del accidente que produjo la muerte de 157 personas en Etiopía.



“Las aeronaves (de este tipo) que llegaron a nuestro país son pocas. De todas maneras la Dinacia, en línea con lo que han hecho otros países de la región y del mundo, ha prohibido la operación de esas aeronaves en nuestro territorio nacional”, señaló Marenco en dicha oportunidad.



En base a EFE