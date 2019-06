Mientras cae el empleo a nivel general, en las zonas francas creció un 8,21% durante el 2017 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las once zonas francas que se encuentran en el país emplearon más de 14.000 personas durante el 2017 y el nivel de ocupados creció un 8,21%. Por la tanto, un 0,81% de la población económicamente activa trabajó dentro de estos exclaves aduaneros, según los datos divulgados por el Área Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo institucional de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY).



A pesar de que el índice de personas que están empleadas en las zonas francas con respecto al total de la población económicamente activa tuvo un crecimiento sostenido desde hace diez años, y “está por encima del nivel global, continúa por debajo de los correspondientes a América Latina y Asia”, expresó Rosa Osimani, directora general de comercio.



En las zonas francas de Uruguay el promedio del nivel de salarios percibidos durante el 2017 fue de U$S 3.522, número que duplica la remuneración promedio del total de la economía, según el informe. Del total de los empleados, 47% trabaja en Zonamerica, 18% en Aguada Park y 10% en WTC Free Zone. El restante de las personas están empleadas en las nueve zonas francas restantes.



El nivel de educación formal del personal dependiente también es un diferencial ante el mercado laboral total. Hace dos años el 50% contaba con educación terciaria y de posgrado, el 45% secundaria y el 5% primaria. “Si se compara con lo que pasa en el mercado de trabajo total, vemos que el 65% no culminó primaria, el 19% tiene estudios terciarios y posgrados y el 16% secundaria”, añadió Osimani. Asimismo, la tercera parte del empleo generado en las zonas francas corresponde a personas menores de 30 años.



En cuanto a la contribución de las zonas francas en el PBI, este también tuvo un crecimiento en los últimos años y en el 2017 representó el 4,8%.



La inversión en zonas francas fue de U$S 224,64 millones (2,26% del total de inversiones del país), siendo Zonamerica la que participó con “un poco más del 40% de la inversión total, seguida por Zona Franca Punta Pereira y Zona Franca Nueva Palmira. Entre las tres representaron el 70% del total de la inversión”, explicó el informe de Contribuciones del Régimen de Zonas Francas.



Las exportaciones desde las zonas francas tuvo un incremento del 4,77% desde el 2016 si se tiene en cuenta que en dicho año fueron por un valor de U$S 4.302 millones. A su vez, si se “consideran las compras de bienes a territorio no franco, que representan un 11% de las exportaciones, se llega a una contribución casi igual al índice global”, explicó Osimani.