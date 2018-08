Empresa de Ancap en Argentina acordó pagar deudas con quitas, tras años de pérdidas

Carboclor, la empresa en Argentina que es propiedad mayoritaria de Ancap (25% de las acciones) y cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, ha sido un dolor de cabeza para todos los directorios del ente. En los últimos cinco años Carboclor —empresa petroquímica— no hizo más que incrementar las pérdidas ejercicio tras ejercicio y el 29 de diciembre de 2016 solicitó el concurso de acreedores preventivo para cerrar meses más tarde su actividad industrial y dedicarse exclusivamente a la logística.

Ayer, la firma tuvo un pequeño hito. "Avanzamos! Se alcanzó acuerdo con los acreedores en el marco del concurso preventivo y se equilibró el resultado operativo. Gracias equipo! Ancap-Carboclor", tuiteó la presidenta de Ancap y Carboclor, Marta Jara.

En una carta que envió ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, la gerente general de Carboclor Mariana Trentín informó que se notificó a la empresa "la homologación judicial del acuerdo preventivo presentado por la sociedad".

Ese acuerdo consta de dos propuestas para los acreedores. La primera consiste en abonarle el 62% del crédito reconocido a los seis de homologado el acuerdo, con un interés compensatorio "igual al que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días" para los créditos en pesos e "igual al 1% anual" para los créditos en dólares, indicó la carta. En ambos casos, el interés se calcula "sobre el capital a abonar —con la quita incluida— desde la homologación hasta el efectivo pago", agregó

La segunda propuesta supone el "pago del 78% del crédito reconocido, en cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas, venciendo la primer cuota a los seis meses de homologado el acuerdo", con un interés compensatorio "igual al que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días" para los créditos en pesos y "del 1% anual" para los créditos en dólares, según la comunicación a la CNV. La diferencia es que en este caso, ese interés se calcula "sobre saldos" a partir de la fecha de homologación.

Los acreedores pueden optar por una u otra. Aquellos que no elijan o acrediten tarde sus créditos, "se les aplicará la Propuesta 1, salvo que expresamente y dentro del plazo de 30 días de homologado el acuerdo elijan la propuesta 2", explicó la empresa.

Al 30 de junio, el pasivo de la empresa ascendía al equivalente a US$ 8,1 millones aunque "no se ha determinado aún el monto final de la deuda concursal a abonar según la propuesta concursal y su forma de pago", indicó el balance semestral emitido el viernes pasado.

Carboclor llegó al concurso de acreedores ya que "las pérdidas significativas incurridas por la sociedad han afectado su patrimonio y desmejorado sus indicadores económicos, no habiendo podido cumplir con las condiciones de cancelación exigidas por los contratos de préstamos y las deudas comerciales", según su propio balance.

Pérdidas.

Los últimos cinco ejercicios de la petroquímica han sido de pérdidas crecientes. En 2013 fueron US$ 3,5 millones, en 2014 US$ 5,5 millones, en 2015 US$ 7,5 millones, en 2016 (cuando presentó el concurso) US$ 18 millones y en 2017 US$ 32 millones.

En el primer semestre del año, Carboclor perdió el equivalente a US$ 4,04 millones.

"Con fecha 29 de mayo de 2017, la Sociedad resolvió comenzar con un plan de reestructuración debido a la grave situación económica y financiera. En este sentido, se resolvió cerrar de forma inmediata las plantas de solventes oxigenados y solventes alifáticos y aromáticos, y concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria", cuenta el último balance de la empresa.

Ayer Ancap emitió un comunicado dando cuenta del acuerdo con acreedores y señalando que "hoy, la situación de Carboclor dio un giro fundamental. Gracias a una reestructura financiera y de sus operaciones, la empresa ha logrado el acuerdo con los acreedores y ha revertido sus resultados negativos. Durante el mes de junio, se alcanzó el punto de equilibrio operativo. Si bien resultado del primer semestre es negativo, esto se debe al acumulado de los primeros meses y otros efectos de arrastre".

Sin embargo, el ente omitió algunos detalles. El balance semestral cuando se refiere al aumento de ingresos respecto al primer semestre de 2017, señaló que "la diferencia radica en la focalización de los esfuerzos en dicho negocio" de servicios pero además agrega: "acompañado del aumento en el tipo de cambio". Argentina tuvo una fuerte devaluación de su moneda en el primer semestre que jugó a favor de la empresa.

Ancap destacó que "el mayor desafío es lograr la sostenibilidad de estos resultados y sobre dicha base, comenzar a transitar una etapa de crecimiento de la compañía que permita, una vez más, llevarla a su máximo potencial".

Pero, el balance recordó que el patrimonio de Carboclor es negativo en US$ 15,03 millones y por eso afirmó que "esta circunstancia, así como las demás descriptas en el presente informe, indican la existencia de una incertidumbre significativa que puede generar duda sustancial sobre la capacidad de la sociedad para continuar operando como una empresa en funcionamiento".