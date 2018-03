Empresa local Aiva cambia de manos

En un comunicado la compañía —que se dedica a brindar soluciones de inversión, ahorro, seguros y banca, según la definición disponible en su sitio web— indicó que sus negocios pasarán a manos de CMIG, un holding financiero con base en Singapur.

Old Mutual —cuya sede está en Londres— aterrizó en Uruguay a fines de 2012, cuando adquirió una participación mayoritaria en Aiva.

Además de la uruguaya Aiva, la venta incluye a Old Mutual Colombia y Old Mutual México.

La operación —que está sujeta a las aprobaciones de los reguladores en los diferentes mercados— responde a una decisión "estratégica" de Old Mutual de concentrar su atención a nivel de mercados emergentes en África subsahariana, indica el comunicado.

The Financial Times recordó el jueves que ya pasaron dos años desde que el CEO de Old Mutual, Bruce Hemphill, anunció los planes para dividir a la compañía en cuatro partes. Este objetivo se vio facilitado por los cambios políticos en Sudáfrica, de acuerdo a lo que dijo el alto ejecutivo al medio británico.

El mes pasado el entonces presidente Jacob Zuma —quien gobernó Sudáfrica entre 2009 y febrero de este año— dio un paso al costado de la conducción del país, lo que alimentó el interés de los inversores por la nación africana, afirmó Hemphill.