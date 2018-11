Empresa uruguaya de cannabis medicinal evalúa emitir acciones

La empresa uruguaya de cannabis medicinal Cannapur busca financiamiento por US$ 28 millones para desarrollar la segunda etapa de sus operaciones.

Cannapur fue una de las empresas beneficiarias del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva (PIEP), del Ministerio de Industria. El emprendimiento, que recibió un subsidio de US$ 59.506, "apuesta a convertirse en la primera compañía de Latinoamérica en elaborar extracto de CBD de cáñamo con fines terapéuticos, certificado y registrado en Uruguay, para acceder a los mercados internacionales bajo una marca de referencia en calidad y excelencia", indicó el PIEP.

Ahora, la empresa considera "presentar una oferta pública inicial (emitir acciones) o recurrir a inversores privados en el primer semestre del próximo año para financiar una parte de los US$ 53 millones que se necesitan para construir un laboratorio de extracción y 10 invernaderos", informó la agencia Bloomberg.

El financiamiento es parte de la segunda etapa de expansión de Cannapur, dijo a ese medio el co-fundador de la empresa Marco Algorta.

Un inversor de Canadá aportará US$ 25 millones de los US$ 53 millones necesarios y la empresa analiza si emitirá acciones, buscará financiamiento privado o se asociará con otro productor de cannabis para obtener los US$ 28 millones restantes, dijo Algorta.

Cannapur prevé instalarse en Juan Lacaze, ocupar un área de 5 hectáreas y generar 680 puestos de trabajo para el año 2023, según había publicado el diario El Observador.

La compañía planea exportar hasta US$ 50 millones en flores secas a Canadá y extractos de cannabinoides de valor similar a Brasil para julio de 2020, dijo Algorta a la agencia Bloomberg. Como Canadá podría no necesitar importar más flores en dos años, "el objetivo es que el 100% de los ingresos de la compañía provengan de la región", añadió.