¿Qué empresa uruguaya emblemática que dio pérdidas, las dio vuelta con una reestructura?

La empresa de fertilizantes Industria Sulfúrica S.A. (Isusa), una de las pocas que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), resolvió en una asam blea extraordinaria de accionistas cubrir “las pérdidas indicadas en los resultados acumulados de los ejercicios anteriores a través de los fondos de libre disposición”, según comunicó la firma a la BVM.

En 2019 y 2018 la empresa arrojó pérdidas por $ 216,3 millones y por $ 189,1 millones respectivamente.



Recientemente, la calificadora de riesgo FIX SCR Uruguay (afiliada de Fitch Ratings) subió su nota a BBB(uy) desde BBB-(uy) y asignó perspectiva “estable” a la calificación, “tras la culminación de un proceso de reestructuración implementado por ISUSA, desde 2019, que le permitió flexibilizar y reducir costos, acotar sus necesidades de financiar capital de trabajo de acuerdo a su nueva escala de ventas, aminorar la carga de intereses al cancelar deuda y poder reestablecer su situación patrimonial”, resumió el informe.

FIX SCR Uruguay recordó que “debido a la dotación de personal excesiva, la caída del precio de los commodities y en especial de los fertilizantes, y la apreciación del tipo de cambio real con su incidencia en la estructura de costos, la compañía decidió realizar un proceso de reestructuración que implicó reducción de personal y de inventarios”.



En efecto, “el 31 de mayo de 2019 se suscribió un convenio con la totalidad de los trabajadores que implica la utilización del seguro de desempleo, la desvinculación de funcionarios y un ajuste salarial con reducción de salarios y beneficios. El impacto de esta reestructuración salarial genera ahorros anuales en torno a US$ 8 millones (US$ 20 millones de costo salarial vs US$ 12 millones). Un 20% del personal fue desafectado, mientras que el 80% restante tuvo un ajuste salarial”, indicó el informe.

Mediante la reducción de inventarios se obtuvo “una menor necesidad de capital de trabajo y reducción de deudas financieras a US$ 34 millones. A diciembre de 2019 la deuda total era de US$ 34,1 millones y se ha reducido el pago de intereses por US$ 1 millón en comparación al mismo período del año anterior”, agregó.



Esto redundó en que entre enero y septiembre de 2020, Isusa generó ventas por US$ 72,5 millones y un Ebitda (resultado operativo antes de amortizaciones y depreciaciones, intereses e impuestos por su sigla en inglés) de US$ 10,8 millones.



FIX SCR Uruguay señaló que “las ventas han se han reducido un 52% desde 2018, justo antes de la reestructuración. Sin embargo, el margen Ebitda ha aumentado durante este año llegando a 15% y recuperándose de los niveles de 2% donde inició el proceso de reestructuración antes mencionado”.



“El negocio es estacional y por lo tanto entre el 55% y 60% de las ventas anuales se producen en el segundo semestre. Hacia adelante, FIX SCR Uruguay espera que la compañía logre mantener para el período 2020-2024 márgenes en torno al 10%”, estimó el informe.