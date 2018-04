Empresarios cuestionan el balance del BPS

El resultado del BPS el año pasado arrojó un déficit de US$ 582 millones —32% más que los US$ 440 millones de 2016—, informó el semanario Búsqueda la semana pasada. El balance fue aprobado con los votos de los directores oficialistas y los representantes de los trabajadores y jubilados.

La directora por el orden empresarial, Elvira Domínguez, explicó a El País que desde hace tres años vienen rechazando los sucesivos balances por diferencias a nivel contable. "La propia Auditoría en su informe ha dicho que hay diferencias de criterio que tienen impacto de magnitud" en los números, y con un dictamen así "es imposible que nosotros lo acompañemos", agregó.

Dominguez presentará la próxima semana un informe en el directorio donde comparará la metodología utilizada por el BPS con la que ellos y la Auditoría creen correcta. "El resultado final no lo sabemos, puede ser mayor o menor" al surgido del balance, señaló.

Como ejemplo, mencionó que una observación de la Auditoría sobre las previsiones de incobrables que tuvo en cuenta el BPS en el balance, hizo que el resultado del ejercicio disminuyera desde "más de US$ 600 millones" a US$ 582 millones.

Más allá de esto, indicó que la "molestia" del orden empresarial es porque "muchas de las observaciones que hizo la Auditoria el año pasado casi no se tuvieron en cuenta" en el balance.

Pese a los cuestionamientos, la directora destacó que el directorio resolvió "que en forma obligatoria para el año que viene el BPS tenga una auditoría externa, que contribuirá a solucionar las discrepancias que tenemos".

Según consignó Búsqueda, el instituto previsional tuvo ingresos (por contribuciones de las empresas y los trabajadores) por US$ 3.340 millones y egresos por el pago de jubilaciones de US$ 6.115 millones, además de gastos administrativos por US$ 162 millones.