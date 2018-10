Los empresarios empeoraron sus expectativas sobre la economía y el clima de inversión

La 18a Encuesta de Expectativas Empresariales de Deloitte mostró una "visión crítica del clima de negocios y perspectivas poco auspiciosas para 2019", según el informe divulgado por la consultora. Entre otros aspectos las empresas "prevén crecimientos muy magros" de la economía para el año próximo.



Según el informe de Deloitte, la encuesta "reveló un deterioro importante en las opiniones sobre la evolución reciente de la economía. En concreto, la proporción de ejecutivos que calificó a la situación económica como peor a un año atrás trepó de 32% en abril a 81% en octubre, al tiempo que cayó de 11% a sólo 2% el porcentaje que señaló una mejora (el 17% la evaluó igual a un año atrás)".



Así, "el saldo neto de respuestas (“mejor” vs “peor”) pasó de -21% en la edición pasada a -79%, ubicándose en niveles similares a los observados entre la segunda mitad de 2015 y la primera de 2016, período de estancamiento de la economía", agregó.



A su vez, las respuesta sobre la evolución del clima de inversiones "también empeoraron frente a abril, con el porcentaje de respuestas negativas aumentando de 45% a 79% y la proporción de opiniones favorables cayendo de 5% a 1% (el restante 20% emitió juicios neutrales)", afirmó Deloitte.



Respecto al clima actual de negocios, los empresarios "fueron muy críticos en esta edición. Concretamente, el 65% de los consultados lo calificó como regular (vs. 58% en la edición pasada), el 28% como “malo” o “muy malo” (vs. 14% en abril) y sólo el 8% lo consideró “bueno” o “muy bueno” (vs. 28% en abril)", explicó la consultora.



En línea con esos resultados, "las empresas prevén crecimientos muy magros" del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 y 2019, "de alrededor de 1,5% en promedio en ambos años. Para el mediano plazo ('dentro de tres o cuatro años'), los ejecutivos aguardan un ritmo de crecimiento de 2% en promedio, algo mayor que la expectativa de corto plazo pero igualmente bajo frente a lo observado en la última década".



Sobre el dólar, los empresarios "en promedio esperan un valor del dólar de $ 35 para dentro de 12 meses. Sin embargo, la mayoría no visualiza una corrección significativa de precios relativos con un horizonte más largo. De hecho, en un horizonte de mediano plazo el 60% prevé que la devaluación sea similar a la inflación", indicó el informe.



En línea con los juicios más críticos respecto a la situación económica y el clima de negocios, "las valoraciones sobre la evolución de la situación general de las empresas en el último año también se deterioraron frente a la edición de abril. En particular, el porcentaje de ejecutivos que piensa que ésta mejoró en el último año bajó de 28% a 21%, mientras que aumentó de 24% a 41% la proporción que la evaluó como peor a un año atrás. Por su parte, el 38% de los consultados opinó que la situación no varió en el último año", precisó Deloitte.



En la encuesta Evaluación del gobierno con el peor registro histórico Según el informe, "la evaluación de la gestión del gobierno continuó deteriorándose en el relevamiento de octubre. De hecho, el porcentaje de desaprobación aumentó 10 puntos porcentuales y se ubicó en 75%, alcanzando un nuevo máximo en la historia de la encuesta.



"El deterioro de los juicios fue generalizado a nivel de las distintas áreas de gestión, con la excepción del desarrollo de infraestructuras. En términos relativos, la promoción de la inversión, el manejo de la inflación y el crecimiento económico siguieron de todas formas obteniendo la mejor evaluación, mientras que la situación fiscal, la educación y la seguridad pública obtuvieron las peores evaluaciones" , añadió.

En la presente edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales de Deloitte participaron 335 gerentes y altos ejecutivos de compañías que operan en el país. La encuesta fue realizada entre el 2 y el 19 de octubre de 2018.