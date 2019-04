Más de 45 empresas de EE.UU. acordaron empoderar y promover a los latinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de 45 corporaciones, entre ellas Microsoft, SAP y Nielsen, firmaron un acuerdo de colaboración con más de una docena de asociaciones hispanas para promover y empoderar a los latinos de Estados Unidos como empleados, clientes y ciudadanos, según un comunicado de prensa.



El anuncio tuvo lugar durante la Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago, organizada por We Are All Human, una fundación sin fines de lucro que promueve la diversidad, la inclusión y la equidad.



De acuerdo al comunicado, se trata de la primera promesa de diversidad e inclusión para los hispanos en los Estados Unidos, que fue lanzada hace tres meses en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, durante su primer evento hispano.

Aquel foro estuvo orientado a llamar la atención de los líderes globales sobre el potencial de la comunidad hispana como un motor de crecimiento y una importante oportunidad de negocios.



The Hispanic Promise, tal y como se llama el acuerdo, pide a los empleadores estadounidenses que se comprometan a crear lugares de trabajo inclusivos y adopten acciones positivas para contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos a través de una mayor participación.

También solicita programas de mentoría, grupos de recursos de empleados o negocios y el desarrollo del talento, con el objetivo de que los empleados latinos se sientan valorados, disfruten del mismo acceso a las oportunidades y tengan una voz.



Entre las corporaciones firmantes se encuentran Unilever, Mars, Incorporated, KIND y EY, más otras como TV Azteca, Investors Bank y AmeriCares, hasta sobrepasar las 45.

Por su parte, los patrocinadores de The Hispanic Promise son más de una docena de asociaciones hispanas, entre las que se cuentan la Association of Latino Professionals for America (ALPFA), la Hispanic Heritage Foundation, Latinas in Tech, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y Voto Latino.



"Los hispanos representan más de un 17% de la fuerza de trabajo estadounidense hoy en día, igual a casi 30 millones de personas. Es importante para las corporaciones atraer y retener al mejor talento", dijo Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human.

"Me enorgullece saber que más de 45 corporaciones se hayan unido a The Hispanic Promise en solo tres meses después de su lanzamiento y espero tener las primeras 100 muy pronto", agregó.



La Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago, que se celebra este viernes, se basa en los progresos logrados en la Cumbre del Liderazgo Hispano inaugural de We Are All Human, celebrada en diciembre pasado en las Naciones Unidas.



Más de 250 líderes votaron entonces una "Visión 2020" para la comunidad hispana estadounidense, propuesta que se focalizó en tres prioridades: el acceso a la educación, el empoderamiento financiero y la mejora de la imagen de los latinos e hispanos.