¿Qué empresas estarán exoneradas de cuota de créditos del BROU e intereses por seis meses?

El Banco República (BROU) decidió que las empresas de "sectores castigados por la pandemia", que tengan préstamos en la entidad, no deberán "pagar cuotas ni intereses" durante los próximos seis meses. Asimismo, informó que la prórroga no implica un costo adicional para los clientes.

En un comunicado divulgado este miércoles el banco contó que la medida se aplica de manera automática para todos los deudores por hasta U$S 200.000.



¿Cuáles son los sectores cubiertos por el beneficio? "Hoteles y similares, restoranes, bares, transporte no regular de pasajeros (taxímetros, remises, alquiler de autos con y sin chofer), transporte marítimo de pasajeros, agencias de viaje, transporte urbano y suburbano, transporte de escolares, organización de eventos, salones de fiesta, clubes sociales y deportivos, gimnasios y otras actividades recreativas y de la cultura como cines y teatros, así como los proveedores vinculados con estas actividades", se indicó.



Asimismo, la medida aplica para los "free shops que funcionan en las ciudades y localidades fronterizas" con Brasil, "así como otras actividades comerciales y de servicios que se vieran afectados por el cierre o reducción significativa de la movilidad en torno a los free shops".



¿Qué pasa con las empresas de otros sectores? Los clientes que tengan deudas superiores a U$S 200.000 también "podrán acceder a una prórroga en el pago de sus obligaciones". Esas compañías tendrán que realizar la gestión de forma individual ya que "se analizará caso a caso".



Las empresas de los sectores no comprendidos en el beneficio automático también "podrán solicitar en los casos que sea necesario una readecuación de su cronograma de pago, que el BROU analizará caso a caso".